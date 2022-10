Perdagangan Hari Ini IHSG Berakhir di Zona Hijau ke Level 6.860, Sebanyak 295 Saham Menguat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (19/10/2022) ditutup menguat.

Tercatat, IHSG berakhir naik 25 poin atau 0,38 persen ke level 6.860.416.

Total volume perdagangan saham di BEI hari ini mencapai 19,99 miliar saham dengan total nilai transaksi Rp 12,45 triliun.

Ada 295 saham yang menguat, 245 saham yang melemah dan 155 saham yang stagnan.

Sebanyak 10 dari 11 sektor berakhir di zona hijau. Sektor yang menguat paling tinggi adalah keuangan 1,39%.

Sektor barang konsumer primer naik 1,29%. Sektor barang baku menguat 1,01%. Sektor barang konsumer non primer naik 0,76%.

Kemudian sektor teknologi menguat 0,69%. Sektor kesehatan naik 0,55%. Sektor transportasi menanjak 0,51%.

Sektor infrastruktur naik 0,34%. Sektor perindustrian menguat 0,33% dan sektor properti dan real estate naik 0,20%.

Hanya sektor energi satu-satunya yang turun 0,74%.

Top gainers di LQ45 adalah:

1. PT Bank Jago Tbk (ARTO) 12,76% ke Rp 5.525 per saham

2. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 9,18% ke Rp 5.350 per saham

3. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) 4,21% ke Rp 5.350 per saham

Top losers di LQ45 adalah:

1. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) 5,81% ke Rp 3.730 per saham

2. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) 4,07% ke Rp 2.590 per saham

3. PT Harum Energy Tbk (HRUM) 2,17% ke Rp 1.575 per saham.

(Noverius Laoli/Kontan)