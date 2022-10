Ternyata, Komunitas Live Streaming Berperan Besar untuk Ekosistem Gaming di Indonesia!

TRIBUNNEWS.COM - Industri game di Indonesia terus berkembang secara pesat. Dilansir dari Kontan, penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Gaming Indonesia menunjukkan bahwa sektor game lokal telah tumbuh sebesar 37 persen per tahun. Dengan begitu, ekosistem gaming di tanah air pun turut mengalami perkembangan.

Ekosistem gaming sendiri melibatkan berbagai pemain kunci di pasar Indonesia seperti perusahaan, developer, dan para publisher gaming. Berbagai pemain kunci tersebut senantiasa melakukan digitalisasi lewat pemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka mengembangkan industri gaming tanah air.

Ternyata, terdapat beberapa hal yang turut memengaruhi perkembangan dari ekosistem gaming Indonesia yang kian berkembang ini. Salah satunya adalah komunitas live streaming, yang keberadaannya makin menjamur sejak pandemi melanda dunia.

Pengaruh komunitas live streaming bagi ekosistem gaming

Dalam wawancara bersama Tribun Network, Selasa (24/5/2022) lalu, co-founder GOX–platform video streaming untuk para gamer lokal–Jack Lontoh, memaparkan masa depan komunitas live streaming game di Indonesia serta pengaruhnya bagi ekosistem gaming.

Menurut Jack, live streaming memang terbilang media yang cukup baru di Indonesia, karena hingga sekarang kebanyakan orang masih mengonsumsi jenis media tradisional seperti televisi. Hal tersebut sangatlah berbeda jika melihat negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China yang masyarakatnya sudah tidak asing dengan new media atau media baru seperti live streaming.

Namun, seiring dengan berkembangnya generasi muda seperti Generasi Milenial dan Gen Z, ia menyebut bahwa Indonesia pun mulai membuka diri terhadap konsumsi new media. Terlebih, pandemi Covid-19 telah membuka ruang bagi komunitas live streaming di Indonesia untuk eksis dan berkembang.

Dalam ranah gaming, live streaming sendiri menghadirkan sebuah pengalaman baru bagi para gamer dan penggemar game. Melansir perusahaan analisis dan market research game, Newzoo, live streaming mengizinkan para pengguna untuk berpartisipasi secara dua arah, baik sebagai content creator atau streamer maupun sebagai viewer atau penonton.

Di saat seorang streamer melakukan siaran, ia akan secara aktif berinteraksi dengan para penonton. Sebaliknya, para penonton dapat mendukung permainan streamer dan terhubung langsung lewat chat.

Di tengah penyebaran pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari dua tahun, live streaming game membuka kesempatan bagi gamer untuk dapat tetap bermain bersama dan bahkan berinteraksi dengan para penonton yang tidak terlibat dalam permainan.

Newzoo menyebut bahwa pandemi yang membuat orang-orang lebih memilih beraktivitas di rumah saja telah meningkatkan jumlah video game live streaming. Dari data milik Newzoo, jumlah orang yang menonton live streaming game bertambah hingga 11,7 persen secara global di antara tahun 2019 dan 2020.

Keberadaan live streaming game tak hanya telah membentuk komunitas sosial yang mengizinkan orang-orang untuk menghabiskan waktu bersama-sama di tengah pembatasan mobilitas, namun juga menghadirkan jenis konten hiburan baru bagi mereka yang menggandrungi dunia game.

Soal bagaimana live streaming game dapat memengaruhi ekosistem gaming, situs publikasi teknologi online MUO menyebut bahwa live streaming telah menjadi fenomena budaya tersendiri bagi dunia game.

Lewat live streaming, berbagai jenis game bisa mendapatkan eksposur di kalangan para komunitas gamer, termasuk jenis-jenis game buatan developer pemula yang belum memiliki nama. Dengan makin banyak orang yang mengetahui sebuah game, maka peminat game tersebut pun akan turut meningkat.

Daya tarik serta kepribadian dari para streamer yang memainkan game tersebut juga menjadi sebuah bentuk hiburan baru bagi para gamer dan penonton, serta membawa perhatian bagi industri gaming secara umum.

Melihat dampak yang nyata tersebut, MUO pun menyebut bahwa menonton live streaming game menjadi sebuah pendekatan marketing yang berbeda dibandingkan menonton iklan permainan game. Hal ini tentunya memberikan pengaruh besar bagi para developer, perusahaan, dan publisher game yang merupakan bagian penting dari ekosistem gaming.

Mengingat besarnya komunitas gaming di Indonesia, Jack menyebut bahwa live streaming dalam game memiliki potensi untuk berkembang pesat. Dengan makin banyaknya orang yang memiliki akses internet, komunitas online game di Indonesia pun terus tumbuh, baik mobile maupun PC game, sehingga peminat live streaming game juga terus bertambah.

Live streaming berikan dampak positif bagi para streamer game

Lebih lanjut, keberadaan live streaming tidak hanya berpengaruh terhadap developer, perusahaan, dan publisher game itu sendiri, namun turut memberikan dampak positif kepada para gamer atau streamer yang terlibat.

Jack menambahkan, pandemi telah mendorong banyak orang untuk mencari pekerjaan di ranah digital, dan live streaming adalah salah satu jenis pekerjaan yang bisa dilakukan di sektor digital.

Sebagai satu-satunya platform game live streaming lokal, selain menyediakan berbagai fitur yang mengizinkan bentuk interaksi yang beragam, GOX juga mengizinkan pengguna untuk mengadakan berbagai event seperti turnamen, giveaway, donasi, hingga mabar bersama content creator.

Lewat platformnya, GOX bermaksud memperkenalkan live streaming sebagai media baru bagi generasi muda. Selain itu, keberadaan GOX sebagai platform live streaming juga bertujuan untuk memberikan wadah bagi mereka yang menggemari game dan mengonsumsi konten-konten yang berkaitan dengan game.

Tujuan GOX tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa masih banyak pertanyaan yang dilontarkan soal pekerjaan sebagai live streamer di Indonesia. Sebagai sebuah platform live streaming, Jack mengungkapkan bahwa GOX berusaha membentuk lapangan pekerjaan bagi para content creator live streaming, serta fokus bagaimana live streamer dapat menjadi pekerjaan tetap yang diterima masyarakat.

Kemitraan GOX bersama Tencent Cloud

Founder GOX Indonesia, Jack Lontoh (Istimewa)

Dalam rangka mengembangkan kualitas serta pengalaman live streaming bagi para gamer di Indonesia, GOX melakukan kerja sama bersama Tencent Cloud terhitung sejak bulan Januari 2022. Dilansir dari Kontan, kolaborasi ini bertujuan menawarkan solusi live streaming dan eSports guna menjadi bagian dari pasar hiburan yang makin besar di Indonesia dan Asia.

Menurut Jack, melalui kolaborasi ini pihaknya yakin dapat mempercepat pertumbuhan GOX sembari memastikan stabilitas kualitas layanan streaming terbaik.

“Baru di Januari tahun ini kami bekerja sama dengan Tencent Cloud. Kami rasa partnership ini benar-benar mengubah posisi kami sebagai live streaming ya, mengingat hal penting dari live streaming platform adalah stabilitas dan bebas delay. Tencent Cloud membantu kami dari sisi tersebut,” ujar Jack Lontoh saat diwawancara Tribunnews, Selasa (24/5/2022).

Jack pun melanjutkan, “Jadi memang sejauh ini platform kami sudah lebih baik dalam hal stabilitas , konten video-video kami tidak nge-lag berkat Tencent Cloud. Ini sebelumnya merupakan hal yang sulit dicapai.”

Jack menyebut bahwa Tencent Cloud telah memberikan bantuan yang mendorong perbaikan kualitas bagi GOX dari sisi tersebut.

“Tencent Cloud merupakan partner yang sangat suportif. Tencent sendiri adalah perusahaan game yang besar secara global. Maka itu, kami melakukan partnership dengan Tencent mulai dari Tencent Cloud. Jika perkembangannya sangat luas, kami nanti juga bisa menjalin partnership dengan Tencent Games, dengan game-game yang mereka rilis, hingga event-event yang diadakan Tencent,” tutup Jack.

Tencent Cloud dorong potensi ekosistem gaming Indonesia

General Manager Tencent Cloud Internasional Kenneth Siow. (Istimewa)

Pada kesempatan yang sama, General Manager Tencent Cloud International Kenneth Siow menyebutkan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat untuk modernisasi dan transformasi ekonomi digital. Terlebih, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, pemanfaatan teknologi, serta perkembangan digitalisasi, Indonesia siap menjadi negara nomor 1 dengan populasi gaming terbesar.

Dengan pasar yang begitu besar, Kenneth menyebut bahwa para perusahaan yang terlibat dalam ekosistem gaming turut berpotensi untuk bertumbuh. Potensi yang ada dari ekosistem gaming ini juga menjadi sebuah mesin yang dapat mendorong perkembangan ekonomi digital Indonesia.

Agar mereka yang terlibat dalam ekosistem gaming di Indonesia dapat memaksimalkan potensinya, menurut Kenneth, kerja sama dengan mitra yang telah berpengalaman di industri game diperlukan dalam rangka menghadirkan gaming experience yang lebih baik

Maka itu, Tencent Cloud hadir untuk mendorong perkembangan ekosistem gaming di Indonesia melalui kolaborasi dengan berbagai perusahaan, developer, dan publisher game lokal, seperti yang telah dilakukan bersama GOX.

Lewat pemanfaatan teknologi cloud, Tencent Cloud bermaksud untuk membawa gaming experience yang lebih baik ke jenjang berikutnya serta mendorong ekosistem gaming di Indonesia untuk menghadirkan game terbaik bagi para penggunanya.

Tencent Cloud menawarkan jenis solusi yang luas dari Infrastructure as a service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Software as a Service (SaaS). Menyadari potensi besar dari ekonomi digital Indonesia, Tencent Cloud kini juga telah menghadirkan dua data center yang berlokasi di Jakarta.

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri, layanan dan solusi cloud Tencent Cloud menghadirkan sistem keamanan kelas dunia, content delivery berkualitas yang konsisten, serta infrastruktur berskala global dengan berbagai building blocks dan tools terbaik yang dibutuhkan untuk pengembangan game Anda.

Bersama dengan Tencent Cloud, Anda pun dapat turut serta dalam mendorong evolusi ekosistem gaming lokal serta transformasi ekonomi digital Indonesia!

Penulis: Anniza Kemala | Editor: Bardjan