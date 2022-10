Harga Emas Antam Turun Rp7.000 per Gram Dalam Sepekan ke Belakang

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Karyawan menunjukkan logam mulia yang dijual di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Selasa (19/7/2022). Dalam sepakan terakhir, harga emas lebih berkutat di zona negatif karena menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) serta ekspektasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed). Tercatat dalam sepekan tersebut harga emas sudah menyusut 1,05 persen secara point to point. Dalam sebulan, harga emas juga amblas 7,11 % sementara dalam setahun ambruk 5,78 persen. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN