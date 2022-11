Tips Sandiaga untuk Pelaku UMKM Indonesia Hadapi Tantangan Resesi Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memberikan kiat kepada pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia agar tangguh menghadapi tantangan resesi ekonomi.

Dalam Webinar Business Mentoring Class bertema 'Strategi Memikat Investor di Masa Resesi', Sandiaga Uno menjelaskan tentang cara negosiasi dan presentasi cepat tapi menarik.

Sandiaga menjelaskan, dalam bernegosiasi harus ada konsep '3 Si' yakni inovasi, adaptasi, dan kolaborasi.

"Saya berikan konsep, yang pertama '3 Si', inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Negosiasi itu bisa cepat, bisa memikat kalau kita menguasai seluruh isu, jadi informasi yang diperlukan itu kita harus tahu dengan cepat dan super tepat. Kita juga harus mampu dikelilingi orang - orang yang baik, kalau kita mau sukses, kita bergaulnya sama orang - orang sukses," kata Sandiaga dilansir, Rabu (2/11/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga juga menanggapi mengenai isu resesi ekonomi yang berdampak pada pelaku UMKM.

Namun, hal tersebut dapat dilalui dengan cara mencari penerang lewat semangat 3G.

Dengan semangat 3G, ia yakin isu resesi di Indonesia dapat dilalui.

Namun, ia mengingatkan agar pelaku UMKM tetap waspada.

"Bisa disimpulkan bahwa disaat resesi ekonomi gelap. Banyak ketidakpastian, penerangnya adalah kemampuan kita untuk 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas," kata Sandiaga.

"Ini disandingkan dengan semangat 3G, gercep kita harus gerak cepat mengambil peluang, geber kita harus mampu bergerak bersama, dan gaspol garap semua potensi termasuk potensi online untuk menciptakan peluang usaha bersama UMKM lainnya," lanjut Sandiaga.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaunching Platform Sandination (Sandi Uno For The Better Nation) yang diprakarsai Reni Fitriani.

Platform tersebut diluncurkan untuk memberi ruang kepada masyarakat mengenal lebih dekat Sandiaga Uno.

Dalam platform tersebut akan dibagikan banyak informasi mengenai tips-tips usaha, lifestyle, ekonomi, hingga bisnis ala Sandiaga Uno.