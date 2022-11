BRI Kembali Buka Program Management Trainee, BRILiaN Future Leader Program

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan teknologi digital yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Wujud komitmen ini salah satunya terlihat dari upaya perseroan menjaring talenta unggul di Indonesia melalui program BRILiaN Future Leader Program (BFLP).

Program management trainee ini ditujukan bagi lulusan baru yang akan menyaring kandidat-kandidat pemimpin masa depan di BRI Group. ”BRI membuka kesempatan bagi talenta-talenta terbaik bangsa untuk berkarya dan memberi makna Indonesia bersama BRI Group,” ujar Direktur Human Capital BRI Agus Winardono.

Pendaftaran BFLP BRI Group telah dibuka mulai tanggal 5 hingga 20 November 2022, untuk posisi BFLP General dan BFLP IT. Adapun kualifikasi umum yang harus dipenuhi dalam lowongan kerj BRI ini, yakni, lulusan S1 dengan batas usia 25 tahun serta memiliki IPK minimal 3,00 dan untuk lulusan S2 dengan batas usia 27 tahun serta memiliki IPK minimal 3,25.

BFLP General ditujukan bagi pelamar yang berasal dari bidang studi Ekonomi, Aktuaria, Hukum, Psikologi, Teknik, Teknologi Pertanian, Pertanian, Perikanan, Agribisnis, Peternakan, Kehutanan, Fisipol (Khusus Jurusan Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, Administrasi Fiskal, Administrasi Niaga, dan Administrasi Negara), MIPA (Khusus untuk Jurusan Matematika dan Statistika). Sedangkan BFLP IT terbuka untuk lulusan dari bidang studi yang termasuk dalam STEM (Science, Technology, Engineering, & Mathematics).

BRI berhak menetapkan dan memutuskan kandidat-kandidat yang memenuhi kualifikasi pada setiap tahapan seleksi. Hanya kandidat dengan kualifikasi terbaik yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi. Keputusan tersebut bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.

BRI juga mengingatkan kepada masyarakat dan para pelamar pekerjaan agar berhati-hati dan waspada terhadap berbagai bentuk penipuan. Agus juga menekankan bahwa program rekrutmen yang dilakukan BRI tidak memungut biaya mulai dari awal hingga akhir program atau gratis. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui https://e-recruitment.bri.co.id, Instagram @lifeatBRI, dan LinkedIn PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Komitmen BRI dalam mengembangkan SDM melalui beragam inisiatifnya telah diakui oleh berbagai pihak. Terbaru, Bank dengan jaringan terluas di Indonesia ini meraih penghargaan The Best Company to Work for in Asia 2022. Penghargaan ini menjadi kali kedua bagi perseroan mendapatkan apresiasi terhadap komitmennya dalam mengembangkan para karyawannya. Selain itu, BRI juga mendapatkan predikat sebagai The Most Caring Companies dalam ajang “WE CARE”.

“Kami terus menempuh strategi untuk mencapai aspirasi BRI sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia di mana satu enabler-nya adalah Home to The Best Talent,” pungkasnya.