Alibaba Ekspansi ke Korea Selatan, Bakar Uang Jutaan Dolar untuk Layanan Ritel Online

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Bisnis e-commerce Alibaba, AliExpress, menghabiskan dana hingga 7 juta dolar AS untuk menjangkau konsumen di Korea Selatan melalui layanan ritel online-nya.

Secara keseluruhan, untuk membesarkan unit bisnis tersebut Alibaba telah menghabiskan dana 10 miliar won tahun ini di Korea Selatan untuk menurunkan harga produk.

Perusahaan ingin "memastikan kami memiliki harga terbaik," kata Direktur Komersial dan Pemasaran Eropa AliExpress, Gary Topp.

Investasi tersebut digelontorkan demi menggarap peluang pasar bernilai miliaran dolar yang saat ini didominasi oleh Amerika Serikat (AS).

Pembelian online di Korea Selatan dari situs ritel asing tumbuh sebesar 1 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 4,5 miliar dolar AS, dengan 41 persen berasal dari AS, menurut laporan pada Agustus oleh Administrasi Perdagangan Internasional AS.

“Meskipun pada tahun 2020, Amerika Serikat menduduki peringkat nomor satu, negara-negara lain seperti China memperluas kehadiran mereka di pasar e-commerce Korea,” kata laporan itu, yang dikutip dari CNBC.

Dalam laporan tersebut juga menyebut, saat ini konsumen Korea Selatan membeli produk dari lebih dari 30 negara.

Dari Januari hingga September tahun ini, jumlah pengguna aplikasi AliExpress di kalangan warga Korea Selatan naik sebesar 22 persen, kata perusahaan analitik data independen yang berbasis di Seoul, TDI.

Hal ini membawa pengguna aktif bulanan AliExpress di Korea Selatan ke rekor 2,72 juta orang pada September, kata TDI.

Volume barang dagangan kotor di Korea Selatan naik 44 persen tahun lalu, dan jumlah pembeli tumbuh 50 persen, kata wakil presiden Alibaba dan General Manager AliExpress, Zhang Kaifu pada konferensi di April.

Pada Agustus tahun lalu, AliExpress sudah menjadi salah satu dari lima situs teratas yang paling banyak digunakan orang Korea Selatan untuk membeli produk dari penjual luar negeri, menurut lembaga pemerintah Badan Konsumen Korea.

Sementara situs lainnya adalah Amazon, iHerb, eBay, dan Q0010. Dalam beberapa tahun terakhir, AliExpress berusaha menjangkau pasar Eropa.

Menurut pengungkapan publik mengenai subsidi akan difokuskan untuk membuat harga produk lebih mudah dan lebih cepat sampai bagi konsumen di Spanyol, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya.

Saat perusahaan bersiap untuk festival belanja besar November, acara belanja Singles Day hingga 11 November, dilaporkan akan menawarkan pengiriman lokal dua hari kepada pelanggan di Spanyol dan Prancis.