PGN Subholding Gas Pertamina Bukukan Laba Bersih Rp4,54 Triliun pada Kuartal III 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT PGN Tbk (PGAS) mencatat laba bersih pada kuartal III 2022 sebesar 310,5 juta dolar AS atau Rp4,54 triliun (kurs Rp14.612 per dolar AS).

Laba bersih berasal dari pendapatan sebesar 2,6 miliar dolar AS, laba bruto 607,0 juta dolar AS, laba operasi 480,2 juta dolar AS dan EBITDA 935,5 juta dolar AS.

"Pemulihan kinerja operasional dari pemulihan ekonomi, berhasil menopang kinerja keuangan PGN sampai dengan triwulan III 2022. Kinerja volume niaga gas periode Januari sampai dengan September 2022 mencapai 894 BBTUD. Sedangkan untuk volume transmisi gas triwulan III 2022 adalah sebesar 1.343 MMSCFD,” kata Direktur Utama PT PGN Tbk, M. Haryo Yunianto dalam keterangannya, Selasa (8/11/2022).

Ia menjelaskan, peningkatan volume lifting minyak dan gas meningkat menjadi 30.350 BOEPD, serta adanya kenaikan ICP yang tinggi termasuk hal yang signifikan berkontribusi pada kinerja keuangan perusahaan.

Selanjutnya, kata Haryo, transportasi minyak menunjukkan kenaikan kinerja yang sangat signifikan mencapai 31.413 BOEPD dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 9.301 BOEPD.

Demikian juga, kinerja LPG processing mencapai sebesar 37.270 ton.

Menurutnya, PGN memiliki fokus dalam pengembangan utilisasi gas bumi agar dapat meningkatkan value creation dan distribusi gas bumi di berbagai wilayah Indonesia maupun go international.

“PGN menjalankan peran yang cukup menanantang di era transisi energi dari fosil ke EBT. Dengan posisi kunci sebagai salah satu penyedia gas bumi di Indonesia, harapan kami adalah dapat mengisi masa transisi ini melalui penyediaan gas bumi sebagai energi bersih kepada masyarakat,” tutur Haryo.