Bluebird Pecat Pengemudi Taksi yang Catcalling Bule 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Blue Bird menanggapi video yang beredar terkait tindakan Catcalling terhadap perempuan warga negara asing (WNA) sehingga viral di sosial media.

GM Pool Warung Buncit, Jakarta, Dicky Wirawan mengatakan pada 9 November 2022, pihak Bluebird telah bertemu langsung dengan pengunggah video dan pada saat yang sama, telah terjadi juga perdamaian antara yang bersangkutan dengan oknum pengemudi.

Namun, Bluebird tetap memberikan sanksi terhadap oknum pengemudi. Sanksi tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan, yaitu pemutusan hubungan mitra pengemudi.

"Sudah menjadi kebijakan Perseroan untuk tidak mentoleransi segala bentuk pelecehan ataupun pelanggaran lain yang bertolak belakang dari nilai-nilai luhur Perseroan, yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan pelanggan maupun masyarakat secara

umum," kata Dicky dalam keterangannya, Kamis (10/11/2022).

Dikatakan Dicky, Bluebird memastikan kenyamanan penumpang menjadi yang utama dalam setiap kilometer yang ditempuh, baik untuk pengguna maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

“Kami berkomitmen selalu memberi layanan yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi

seluruh pelanggan,” ujar Dicky.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial sebuah video seorang wanita yang tengah jalan kaki di malam hari menjadi korban cat calling sopir taksi.

Wanita yang menjadi korban catcalling tersebut merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia.

Video wanita yang menjadi korban catcalling tersebut diunggah oleh akun instagram @fakta.jakarta dan mendapatkan beragam reaksi dan komentar dari warganet.

"Seorang driver taksi diduga melecehkan seorang turis wanita," tulis @fakta.jakarta pada keterangan unggahannya itu.

Video yang beredar tersebut memperlihatkan seorang wanita berbaju biru dengan baju sedikit transparan tengah merekam dirinya yang sedang berjalan kaki sendirian diatas trotoar jalan.

Di seberang trotoar tersebut, ada seorang sopir yang tengah mengendarai taksi.

Sambil mengendarai taksinya dengan laju sedikit lambat, sopir taksi tersebut terdengar tertawa dan sedikit berteriak ke arah wanita tersebut.

"Very nice beib," ucap sopir taksi itu. Namun, Wanita tersebut tampaknya terganggu dengan aksi pria itu dan kemudian merekamnya.

Rekaman tersebut kemudian ia bagikan di story Instagramnya @_greymouse.

"I wanted come to him and explain that im not baby but - as we already now - im not walking good on heels and roads in JKT also not good," tulis @_greymouse pada keterangan video yang diunggah di instagrram storynya.