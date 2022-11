Rintis Marketplace, KJL Jadi Perusahaan Logistik Terbaik 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Krakatau Jasa Logistik (KJL), anak usaha PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) kini sedang mengembangkan aplikasi digital marketplace bernama Krakatau Integrated Logistic Solution (KILOGS) untuk menjembatani para pelaku usaha sektor logistik dan transportasi dengan industri manufaktur atau perusahaan yang membutuhkan jasa logistik.

Inovasi ini berguna untuk menekan biaya logistik dan memudahkan pengguna jasa logistik dan akan diluncurkan di akhir tahun 2022.

Direktur Utama KJL Puji Winarto mengatakan, perusahaannya juga baru saja memenangi penghargaan The Fast-Emerging Integrated Logistics Service Company Of The Year di ajang Bisnis Indonesia logistik Award (BILA) 2022 yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa, 8 November 2022.

“Selama tiga tahun berdiri, KJL mampu berkontribusi maksimal kepada dunia logistik Indonesia. Penghargaan ini kami dedikasikan kepada pelanggan yang telah mempercayai KJL melayani dengan baik,” kata Puji Winarto dalam keterangan pers yang dikutip Kami, 10 November 2022.



BILA 2022 merupakan ajang penganugerahan untuk pelaiu industri logistik dan rantai pasokan yang dinilai telah berhasil memajukan dunia logistik di Indonesia.



“Harapan kami dengan penghargaan ini akan memacu industri logistik berinovasi lebih baik dan dapat bersinergi untuk menefisiensikan biaya logistik di Indonesia. Penghargaan ini layak diberikan kepada industri logistik, terlebih lagi mengingat usaha yang dilakukan oleh industri logistik di masa pandemi untuk menjaga pembanguan ekonomi tetap berkembang,” ujarnya.

Ketua Umum Supply Chain Indonesia/SCI Setijadi menjelaskan, para nominasi Regular Award BILA 2022 dikelompokkan menjadi tiga fungsi industri, yaitu fungsi operator infrastruktur, logistik penyedia jasa logistik, dan institusi pendukung logistik & rantai pasokan.



“Aspek yang menjadi penilaian meliputi cakupan wilayah layanan, jenis layanan, inovasi pelayanan, health & safety, kepedulian terhadap lingkungan, dan aspek lain,” ujarnya.