Saham Softbank Ambles 12 Persen Gara-gara Merugi dan Kegagalan Buyback

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Saham SoftBank Group Corp. merosot 12 persen awal pekan ini dan menjadi penurunan intraday terbesar sejak pecahnya pandemi pada awal 2020.

Penurunan saham SoftBank ini terjadi setelah perusahaan gagal mengumumkan pembelian kembali saham yang diperkirakan secara luas dan catatan kerugian yang masih dialami oleh perusahaan.

Mengutip Bloomberg Senin (14/11), segmen Vision Fund inti perusahaan membukukan kerugian US$ 7,2 miliar pada kuartal Juli-September, menyusul rekor kerugian 2,33 triliun yen atau setara US$17 miliar pada periode sebelumnya.

Kerugian disebabkan penurunan valuasi startup yang memaksa investor teknologi terbesar dunia untuk beralih ke mode defensif dan hampir menghentikan investasi.

SoftBank telah bergulat dengan penurunan portofolio lebih dari 400 investasi di perusahaan teknologi publik dan swasta di seluruh dunia, termasuk SenseTime Group Inc China, perusahaan pengiriman makanan AS DoorDash Inc dan perusahaan ride-hailing dan e-commerce Indonesia Grup GoTo.

Pengembalian kumulatif pada Vision Fund SoftBank dan portofolio Amerika Latin anjlok dari keuntungan US$ 56 miliar setahun yang lalu menjadi kerugian keseluruhan US$ 1,5 miliar dalam laporan terbarunya.

Namun, harga saham SoftBank sempat melonjak pada minggu-minggu awal kuartal saat ini karena perusahaan yang berbasis di Tokyo itu berlomba untuk menyelesaikan dua pembelian kembali saham: program pembelian kembali 1 triliun yen yang diumumkan tahun lalu dan program 400 miliar yen yang diumumkan pada Agustus.

Langkah agresif pembelian kembali mendorong ekspektasi suntikan baru dan spekulasi bahwa pendiri miliarder Masayoshi Son berencana untuk memimpin pembelian untuk menjadikan perusahaan itu pribadi.

Kurangnya buyback mendorong analis di Deutsche Bank, CLSA dan Jefferies untuk menurunkan peringkat saham mereka.

Citi memberikan SoftBank peringkat Risiko Tinggi, dengan alasan ketidakpastian pasar modal dan dampak terkait terhadap pendapatan perusahaan.

"Kami sedang mencari putaran pengumuman pembelian kembali tetapi tidak ada," kata analis Jefferies Atul Goyal dalam sebuah laporan.

Ketika SoftBank fokus pada neracanya, SoftBank juga bergegas untuk melepas aset, termasuk pelepasan saham berharga Alibaba Group Holding Ltd., mengangkat intinya dalam membayar utang.

Laba dari penjualan itu membantu mendorongnya ke laba bersih 3,03 triliun yen pada kuartal yang baru saja berakhir, meskipun Vision Fund merugi.

Total utang berbunga perusahaan, tidak termasuk cabang telekomunikasi SoftBank Corp., mencapai 13,7 triliun yen, turun dari lebih dari 17 triliun yen pada akhir Juni.

Sementara penjualan aset lebih lanjut dapat mengakibatkan pembelian kembali di masa depan, perusahaan kemungkinan akan duduk diam untuk saat ini, mengingat kinerja sahamnya baru-baru ini, kata Peter Milliken dari Deutsche Bank dalam sebuah laporan.

Laporan Reporter: Adrianus Octaviano | Sumber: Kontan