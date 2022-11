Harga Minyak Jatuh Imbas Meredanya Ketegangan Geopolitik

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - Harga minyak memperpanjang penurunan pada perdagangan hari ini, Kamis (17/11/2022), karena kekhawatiran atas ketegangan geopolitik telah mereda.

Dikutip dari Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent turun 1,04 dolar AS atau 1,1 persen, menjadi 91,82 dolar AS per barel pada pukul 04:30 GMT. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 1,17 dolar AS atau 1,4 persen, menjadi 84,42 dolar AS per barel.

Pada perdagangan Rabu (16/11/2022), harga minyak mentah jenis Brent turun 1,1 persen dan WTI jatuh 1,5 persen, setelah pengiriman minyak Rusia melalui pipa Druzhba ke Hungaria dimulai kembali.

"Minyak mentah turun setelah NATO membersihkan serangan rudal Rusia di Polandia, sementara kekhawatiran permintaan kembali ke fokus pedagang di tengah pembatasan COVID China yang sedang berlangsung dan prospek ekonomi global yang suram," kata seorang analis di CMC Markets., Tina Teng.

Polandia dan aliansi militer NATO mengatakan pada Rabu, sebuah rudal yang jatuh di Polandia mungkin ditembakkan oleh pertahanan udara Ukraina dan bukan serangan dari Rusia, sehingga mengurangi kekhawatiran perang antara Rusia dan Ukraina yang dapat meluas ke wilayah lainnya.

"Sepertinya kita tidak melihat eskalasi langsung dari Rusia dan untuk sementara menghilangkan beberapa risiko pasokan jangka pendek," kata analis pasar senior di OANDA, Edward Moya,

Harga minyak juga berjuang setelah laporan persediaan pasokan yang beragam dari Administrasi Informasi Energi (EIA), tambah Moya.

Stok minyak mentah di Amerika Serikat, konsumen minyak terbesar dunia, turun 5,4 juta barel dalam pekan yang berakhir pada 11 November menjadi 435,4 juta barel, kata EIA pada Rabu, jauh lebih tinggi daripada perkiraan penurunan 440.000 barel dalam jajak pendapat Reuters.

Namun, persediaan bensin dan bahan bakar sulingan naik lebih dari ekspektasi.

Lebih banyak minyak akan mengalir ke AS karena TC Energy mencabut force majeure pada pipa Keystone 622.000 barel per hari yang memasok Midwest dan Gulf Coast yang telah mengurangi pengiriman sebesar 7 persen.

Kekhawatiran berkelanjutan tentang lemahnya permintaan China juga "menjaga pasar bahan bakar tetap membumi", kata mitra pengelola di SPI Asset Management, Stephen Innes.

"Dengan kasus COVID di China yang terus meningkat, terutama saat kita bergerak menuju musim flu, para pedagang hanya memiliki sedikit pilihan untuk mengkalibrasi ulang posisi yang mencerminkan kemungkinan penguncian lebih lanjut di pusat-pusat padat penduduk yang merugikan permintaan minyak secara eksponensial lebih banyak daripada area ekonomi lainnya," ujar Innes.

Beban kasus Covid-19 di China kecil dibandingkan dengan negara lain di dunia, namun negara itu mempertahankan kebijakan ketat untuk menghentikan kasus sebelum menyebar lebih jauh.

Komisi Kesehatan Nasional China hari ini melaporkan 23.276 infeksi Covid-19 harian baru.