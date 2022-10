Penguatan Dolar AS Tekan Harga Minyak Mentah Hingga 0,26 Persen

Ilustrasi minyak mentah. Harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman Desember 2022 turun 25 sen, atau 0,26% menjadi US$ 94,17 per barel. Sedangkan, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berjangka untuk kontrak pengiriman November 2022 turun 25 sen menjadi US$ 88,20 per barel, setelah sebelumnya mencapai US$ 89,37 per barel, tertinggi sejak 14 September.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menguatnya mata uang dolar AS membuat harga minyak berjangka mengalami tekanan.

Pada hari ini, Jumat (7/10/2022), harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman Desember 2022 turun 25 sen, atau 0,26 persen menjadi US$ 94,17 per barel.

Sedangkan, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berjangka untuk kontrak pengiriman November 2022 turun 25 sen menjadi US$ 88,20 per barel, setelah sebelumnya mencapai US$ 89,37 per barel, tertinggi sejak 14 September.

Dolar AS yang lebih kuat menambah tekanan pada harga minyak di tengah paduan dari Federal Reserve yang hawkish, yang menandakan pengetatan kebijakan agresif lebih lanjut.

Baca juga: Harga Minyak Mentah Anjlok, Pemerintah Diminta Bersikap Adil dengan Turunkan Harga BBM Subsidi

Gubernur The Fed Lisa Cook, Presiden The Fed Chicago Charles Evans dan Presiden The Fed Minneapolis Neel Kashkari, semuanya menekankan perang melawan inflasi sedang berlangsung dan mereka tidak siap untuk mengubah arah.

Pasar akan mengamati laporan nonfarm payrolls AS yang akan dirilis hari ini nanti, dengan para ekonom memperkirakan 250.000 pekerjaan ditambahkan bulan lalu, dibandingkan dengan 315.000 pada Agustus.

"Minyak lebih rendah di Asia, yang tidak biasa setelah kenaikan besar menjelang akhir pekan, terutama terhadap kenaikan imbal hasil AS dan dolar yang lebih kuat memberikan downdraft dan memicu beberapa ambil untung pra-akhir pekan dan pra-nonfarm payroll," kata Stephen Innes, Managing Partner di SPI Asset Management dalam sebuah catatan.

Namun, kedua tolok ukur menuju kenaikan mingguan, didorong oleh pengumuman pengurangan produksi kelompok produsen OPEC+.

Pemotongan produksi dari OPEC+ adalah yang terbesar sejak 2020 dan datang menjelang embargo Uni Eropa terhadap minyak Rusia. Keputusan itu akan menekan pasokan di pasar yang sudah ketat, menambah inflasi. Baca cerita lengkapnya

"Sentimen pasar sudah bearish untuk mengantisipasi melemahnya ekonomi global, dan keputusan ini akan semakin memperketat pasar," kata analis di ANZ Research dalam sebuah catatan.

Pengetatan kebijakan moneter dan pembatasan pergerakan terkait COVID yang sedang berlangsung di China berarti pertumbuhan permintaan global diperkirakan akan berada di bawah tekanan, tambah ANZ.

Baca juga: AS Kecam Keputusan OPEC+ Pangkas Produksi Minyak

Presiden AS Joe Biden menyatakan kekecewaannya atas rencana OPEC+, dia dan para pejabat mengatakan AS sedang mencari semua alternatif yang mungkin untuk menjaga harga agar tidak naik.

Beberapa dari opsi itu termasuk melepaskan lebih banyak minyak dari Cadangan Minyak Strategis atau menjajaki pembatasan ekspor energi oleh perusahaan-perusahaan AS. Baca cerita lengkapnya

"Lebih banyak rilis SPR sebagian besar diimbangi oleh produksi yang lebih rendah dari UEA dan Kuwait, masih menjaga pasar dalam defisit pada kuartal keempat," kata analis JP Morgan dalam sebuah catatan, menambahkan harga Brent dapat menguji ulang $100 per barel pada kuartal ini. (Anna Suci Perwitasari/Kontan)