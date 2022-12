IdeaFest 2022 “Reality Re:defined” Kolaborasi Akbar Ratusan Insan & Komunitas Industri Kreatif

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - (24 November 2022) Kembali tunjukkan komitmen untuk memberikan wadah kolaborasi transformatif untuk ide segar para insan dan komunitas kreatif, IdeaFest 2022 sebagai gelaran milik komunitas kreatif Indonesia hadir dengan beragam program kolaborasi yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

Sesuai dengan tema “Reality Re:defined” yang diusung tahun ini, IdeaFest 2022 bekerja sama dengan lebih dari 180 pelaku kreatif, lebih dari 30 komika, dan lebih dari 30 tenant kuliner untuk menghadirkan lebih dari 100 sesi dan lebih dari puluhan experiential booth.

Program IdeaFest 2022 meliputi Conference, IdeaTalks, Utopia Blok:verse, IdeaFest Music, Lucu Fest, Hall of Makers, Manual Food Market, Litter by Litter, Your Voice Matters, Berani Bacot, NexSpace pada 24-27 November 2022 di Jakarta Convention Center (JCC).

Menyambut datangnya optimisme baru dalam fase transisi menuju masa endemi, IdeaFest mengedepankan berbagai peluang baru yang dapat berkontribusi dalam akselerasi ekonomi kreatif Indonesia.

IdeaFest 2022 yang kembali dilaksanakan secara offline membahas berbagai isu terkini melalui program-program inspiratif sebagai wadah untuk menghubungkan dan mengembangkan potensi masyarakat.

Tak hanya itu, perhelatan ini akan menjadi fasilitator pelaku industri kreatif nasional maupun internasional untuk berbagi ide, wawasan, hiburan, dan aneka terobosan kreatif yang dapat meningkatkan kolaborasi yang impactful.

Co-Chairman IdeaFest 2022, Ben Soebiakto memaparkan bahwa IdeaFest 2022 percaya bahwa melalui kolaborasi, komunitas kreatif di Indonesia dapat bergerak bersama untuk menciptakan karya yang berdampak bagi ekonomi negara dalam jangka panjang.

“Setelah berhadapan dengan pandemi selama lebih dari dua tahun, kini dunia perlahan pulih dengan sendirinya, dan kami sadar kemajuan teknologi saat ini menjadikan kolaborasi lebih bebas hambatan. IdeaFest 2022 bermitra dengan berbagai komunitas dan program partners dalam upaya memperkenalkan berbagai inovasi terkini yang diprediksi akan menjadi bagian penting dari kehidupan bermasyarakat sehari-hari kedepannya pasca pandemi. Sehingga setiap hal yang dihadirkan tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki daya guna dan manfaat secara sustainable.” ucap Ben.

Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia turut mengapresiasi IdeaFest sebagai collaborative platform untuk mendorong perkembangan industri kreatif yang saat ini memiliki persentase yang besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Saat ini, Kemenparekraf Indonesia memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif yang sedang aktif berkembang. Kemenparekraf sendiri sedang mendorong upscaling, rescaling, dan yang paling penting newscaling. Kalau kita melihat dari data yang kita punya sekarang, sektor yang memberikan kontribusi terbesar ke ekonomi Indonesia, ekonomi kreatif menempati posisi ketiga.

Oleh karena itu, gunakan IdeaFest 2022 untuk meningkatkan ekonomi kreatif Indonesia sekaligus peningkatan taraf hidup masyarakat. IdeaFest menjadi platform yang dibutuhkan saat ini untuk menghadirkan inovasi, adaptasi, kolaborasi untuk generasi Indonesia.” ujar Sandiaga.

Diselenggarakan selama empat hari, IdeaFest 2022 menghadirkan pengalaman lebih intim dengan pengunjung secara langsung. Menyisiri spektrum-spektrum industri kreatif, perhelatan ini juga akan mengajak pengunjung untuk membahas Web 3 dan aplikasi blockchain dalam ekosistem industri di Blok:verse serta mempersembahkan hiburan dari nama-nama terkemuka dalam panggung IdeaFest Music dan Lucu Fest.

Melalui sinergi yang terbangun, keseluruhan rangkaian acara diharapkan dapat membawa kegembiraan lebih jauh dengan memperluas jangkauan khalayak industri kreatif Indonesia.

Pada gelaran tahun ini, IdeaFest 2022 memiliki jajaran tim Braintrust yang secara khusus mengkurasi berbagai isu dan fenomena spesifik, seperti Art, Women Interest, Fashion & Streetwear, Media & Advertising, Content, Urban & Culture, Wellness, Entrepreneurship, Music, Activism & ESG, Lifestyle, dan Design.