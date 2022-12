Hadiri Pertemuan Internasional, Badan Pangan Tegaskan Indonesia Siap Jaga Keamanan Pangan Dunia

ist/dok Badan Pangan Nasional

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Andriko Noto Susanto (paling kanan), menjadi delegasi NFA dalam WHO Global Strategi for Food Safety 2022-2030 pada Sesi Codex Committee on Food Hygiene (CCFH) ke-53 di San Diego, Amerika Serikat, Kamis, (1/12/2022).