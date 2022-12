Perkuat Sektor Minerba, BUMN Holding Tambang Gelar Kompetisi Bigmind Innovation

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID atau Mining Industry Indonesia menggelar kompetisi Bigmind yang diikuti anak bangsa.

Mengusung tema inovasi untuk akselerasi pertambangan, kompetisi ini terdiri dari dua kategori kompetisi utama, yaitu konseptual dan implementasi.



Ketua Bigmind Innovation Award 2022 Pratiwa Dyatmika menuturkan kompetisi Boosting Innovator and Greenovator in the Mining Industry tahun ini merupakan upaya yang dilakukan MIND ID untuk meningkatkan pertumbuhan industri pertambangan yang berkelanjutan.

Baca juga: Lowongan Rekrutmen Bersama BUMN untuk Lulusan S2, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

Menurutnya, kontribusi riset dan inovasi anak bangsa melalui perkembangan teknologi digital diperlukan demi memperkuat tata kelola operasional industri pertambangan.



“Bigmind sebagai bukti pelaksanaan komitmen Perusahaan terhadap mandat Pemerintah untuk mengedepankan inovasi pada sektor minerba,” ujar Pratiwa, dikutip Jumat (2/12/2022).



Kompetisi Bigmind diluncurkan pada 13 Mei 2022 lalu dengan serangkaian roadshow di empat kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Medan, Palembang dan Makassar.

Melalui roadshow, MIND ID mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan inovasi pada setiap kegiatan operasional industri pertambangan dengan tujuh topik, yakni proses bisnis, digitalisasi, eksplorasi, pertambangan, proses industri termasuk pengolahan dan pemurnian, CCUS dan dekarbonisasi.



Hingga 30 Juni, Bigmind Innovation Award 2022 menerima total 225 karya inovasi anak bangsa yang berasal dari berbagai elemen, mulai dari praktisi, akademisi, hingga sejumlah komunitas di seluruh Indonesia.

Baca juga: Berhasil Terapkan Ekonomi Berkelanjutan, BUMN Pupuk Ini Raih Asia Award

Ratusan karya inovasi itu lalu dikerucutkan menjadi 42 tim semifinalis yang diseleksi lagi menjadi 20 tim finalis, di mana 11 finalis kategori konseptual dan 9 finalis untuk kategori implementasi.

Setelahnya, seluruh finalis dibekali mentoring dengan beberapa pakar dari internal MIND ID yang berkaitan dengan karya inovasi masing-masing finalis yang berlangsung selama sebulan dari tanggal 24 Oktober sampai 23 November 2022.



Di panggung final Bigmind, ke-20 finalis kemudian mempresentasikan karya inovasi mereka di hadapan 18 juri, yang berasal dari pihak internal MIND ID dan pihak eksternal seperti Kementerian BUMN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian ESDM, juga sivitas akademika dari sejumlah universitas.