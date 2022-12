Investasi Telkom di GoTo Bukan Capital Gain Semata, Ini Strateginya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Ririek Adriansyah menjelaskan investasi Telkom di GoTo lebih pada potensi synergy value yang dihasilkan baik bagi TelkomGroup maupun BUMN.

Menurutnya, investasi Telkom di GoTo merupakan langkah investasi digital tidak hanya kepada capital gain semata.

“Saat ini synergy value Telkomsel – GoTo yang dihasilkan sudah cukup besar bahkan tumbuh di atas 50 persen daripada tahun lalu," kata Ririek dalam keterangannya, dikutip Senin (12/12/2022).

Baca juga: Saham Emiten Teknologi Termasuk GOTO Belum Memikat Investor, Ini Kata Pengamat

"Hal yang sama juga berlaku pada MDI dimana synergy value yang dihasilkan dari investasi MDI ke startup memiliki nilai yang lebih besar daripada capital gain,” tambahnya.

Telkom mencanangkan Five Bold Moves yakni lima program utama yang akan menjadi value creation ke depan.

Hingga nanti pada 2024, kata Ririek, diharapkan Telkom sudah dapat menikmati hasilnya.

Five Bold Moves, merupakan lima strategi inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC), InfraCo, Data Center Co, B2B Digital IT Service Co dan DigiCo.

"Dalam waktu dekat, Telkom akan melakukan groundbreaking data center di Batam yang diproyeksikan untuk melayani permintaan data center yang masih cukup besar dari pasar Singapura," tutur Ririek.

"Adapun dividen per saham tahun buku 2022 diperkirakan minimal sama dengan dividen per saham di tahun 2021," sambung dia.

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam menjelaskan lebih lanjut terkait sinergi value Telkomsel - GoTo yang telah mendorong percepatan dan memperkuat positioning ekosistem digital Telkomsel.

Hingga September 2022, synergy value yang dihasilkan mencapai Rp507,3 miliar atau tumbuh 50,3 persen YoY.

"Sejauh ini dari synergy value yang telah terbangun antara Telkomsel bersama GoTo telah memperkuat layanan berbasis digital, mendorong inovasi, dan meningkatkan pengalaman bagi konsumen dan pelaku usaha kecil (UMKM) di Indonesia yang turut mendorong performa lini bisnis utama Telkomsel," ungkap Hendri.