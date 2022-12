Update Harga Bahan Pangan: Cabai dan Bawang Naik Tertinggi

Pedagang beras melayani pembeli di Pasar Sederhana, Jalan Jurang, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Harga rata-rata beras premium di Minggu kedua Desember ini terpantau Rp13.000 per kilogram dan beras medium Rp11.100 per kilogram. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pekan ini harga bahan pangan dibuka oleh sejumlah kenaikan yang tak signifikan. Seperti pekan lalu, cabai masih menjadi komditas yang paling tinggi kenaikannya, meski awal pekan ini tak begitu signifikan kenaikannya jika dibandingkan pekan sebelumnya.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), harga rata-rata komoditas bahan pangan semua provinisi per 12 Desember 2022 mengalami kenaikan.

Kenaikan pada komoditas cabai berada pada angka 0.91 persen. Cabai merah keriting menjadi yang paling tinggi, naik 1.93 persen dari Rp 36.300 per kilogram (kg) ke Rp 37 ribu per kg.

Sedangkan cabai merah besar mengalami kenaikan 1.36 persen dari Rp 36.800 per kg ke Rp 37.300 per kg. Cabai rawit merah justru turun 0.56 persen dari Rp 53.500 per kg ke Rp 53.200 per kg.

Komoditas bawang mengalami rata-rata kenaikan harga sebesar 0.52 persen. Bawang merah naik 0.27 persen dari Rp 37.400 per kg jadi Rp 37.500 per kg. Bawang putih naik 0.77 persen dari Rp 25.900 per kg jadi Rp 26.100 per kg.

Dari komoditas ayam, beberapa juga terpantau mengalami kenaikan harga. Daging ayam alami kenaikan 0.86 persen dari Rp 34.900 per kg menjadi Rp 35.200 per kg.

Sedangkan harga telur ayam turut mengalami kenaikan harga sebesar 0.65 persen dari Rp 30.800 per kg ke Rp 31 ribu per kg.

Penurunan harga tak hanya dialami oleh cabai rawit merah. Ada tepung terigu yang harganya turun 0.76 persen dari Rp 13.100 menjadi Rp 13.000.

Berikut daftar harga barang kebutuhan pokok nasional.

Beras premium: Rp13.000 per kilogram

Beras medium: Rp11.100 per kilogram

Gula pasir: Rp14.400 per kilogram

Minyak goreng curah: Rp14.100 per liter