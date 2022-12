Dorong UMKM Go Global, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 Catat Deal Business Matching Rp1,2 Triliun

TRIBUNNEWS.COM – Menyambut hari jadinya yang ke-127, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyelenggarakan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENUER 2022. Acara yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT BRI ke-127 ini diselenggarakan secara offline pada 14-18 Desember 2022 di Jakarta Convention Center (JCC).

Opening ceremony UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENUER 2022 dilakukan pada Kamis (15/12/2022) dan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno, bersama Direktur Utama BRI Sunarso.

UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENUER 2022 merupakan ajang inisiatif BRI mendorong pelaku UMKM untuk go global yang di tahun ini mengusung tema “Brings MSMEs Indonesia to the world”. Tema tersebut mencerminkan optimisme BRI untuk terus mendampingi pelaku UMKM agar bisa menjadi bagian dari pasar global.

Masyarakat dapat menyaksikan produk UMKM pilihan terbaik melalui pameran UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENUER 2022 yang berlangsung mulai 1 sampai 31 Desember 2022 di JCC, baik secara langsung maupun secara daring.

Selain itu, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 juga menghadirkan acara online expo, Bazaar Online di marketplace Shopee dan Tokopedia, Live Shopping, Coaching Clinic, Podcast, Yuk Berkreasi, Business Matching, UMKM Haul, Nusantarasa, Sharing & Talkshow bersama ekspertis dalam “Ngobrol Bisnis & Pintar Brilianpreneur” hingga Business Matching Award.

Terdapat 500 UMKM Bazzar Online dan 250 UMKM showcase pilihan yang siap memperlihatkan keunikan, kualitas, dan kisah di balik produk, bahan baku serta material ramah lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat pada proses produksi yang beragam kepada audience nasional hingga 40 buyers internasional dari 20 negara.

Dalam Opening Ceremony UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENUER 2022, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa multiplier effect dari UMKM sangat besar bagi ekonomi Indonesia. Kementerian Koperasi & UKM RI yang menunjukkan bahwa UMKM menyerap kurang lebih 119,6 juta tenaga kerja atau 96,92 persen dari total angkatan kerja di Indonesia.

“BRI sebagai bank yang fokus kepada bisnis UMKM, secara konsisten melakukan berbagai upaya untuk terus menumbuhkembangkan dan memberdayakan UMKM”, terangnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa program UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR menjadi salah satu langkah nyata dan komitmen BRI sebagai agent of development untuk turut memajukan UMKM Indonesia.

“BRI juga terus mempersiapkan journey nasabah UMKM untuk bisa naik kelas, di mana salah satunya adalah mendorong nasabah UMKM untuk bisa menembus pasar ekspor dan Go International melalui event ini, yang kami sebut sebagai UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR”, kata Sunarso.

Sebagai bank yang berfokus pada sektor UMKM, lanjut Sunarso, BRI melihat peluang besar dari hasil karya anak bangsa yang dinilai memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk dari negara-negara lain.

Sunarso menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun, event ini semakin berkembang, baik dari nominal transaksi maupun jumlah negara maupun pesertanya.

Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2019 diikuti 115 UMKM dengan dealing transaksi Business Matching mencapai USD33,5 juta (Rp520 miliar), tahun 2020 diikuti 423 UMKM Showcase & 150 UMKM bazzar dengan dealing transaksi Business Matching mencapai USD57,5 juta (Rp890 miliar), tahun 2021 diikuti 500 UMKM bazaar online dengan dealing Business Matching mencapai USD65 juta (Rp1 triliun), dan tahun 2022 kali ini diikuti 500 UMKM bazaar online dan 250 UMKM showcase dengan dealing Business Matching mencapai USD75 juta (Rp1,2 triliun).

Dari hasil kegiatan Business Matching ini juga akan bisa didapatkan preferensi dan tren pasar internasional. Kegiatan Virtual Business Matching UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 diselenggarakan mulai dari 6–8 Desember 2022 ini menghasilkan 241 Business Matching Activity dengan total deal sebesar USD 76,7 Juta atau sekitar Rp1,2 triliun.