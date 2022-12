Ada Risiko Terbakar Akibat Korsleting, Samsung Tarik 660.000 Produk Mesin Cuci di AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Samsung dikabarkan telah menarik lebih dari 660.000 mesin cuci di Amerika Serikat menyusul adanya laporan korsleting dan panas berlebih, yang dapat memicu kebakaran.

Perusahaan yang berbasis di Korea Selatan itu telah menerima 51 laporan mengenai mesin cuci yang mudah panas hingga mengeluarkan asap ketika sedang digunakan. Dari jumlah tersebut, sepuluh di antaranya mengakibatkan kerusakan properti, dan tiga pelanggan melaporkan cedera akibat menghirup asap.

Dikutip dari CNN, Samsung telah menarik beberapa model mesin cuci yang dianggap berisiko hingga menimbulkan kebakaran. Beberapa model mesin cuci tersebut antara lain, WA49B, WA50B, WA51A, WA52A, WA54A, dan WA55A.

Adapun 663.500 mesin cuci dijual di pengecer besar seperti Best Buy, Costco, The Home Depot, dan Lowe's dari Juni 2021 hingga Desember 2022, dengan harga antara 900 dolar AS hingga 1.500 dolar AS.

“Konsumen harus segera memeriksa apakah perangkat lunak mesin cuci mereka telah diperbarui untuk mencegah bahaya tersebut dan, jika tidak, konsumen harus segera berhenti menggunakan mesin cuci sampai peranti lunaknya diperbarui,” kata komisi keamanan produk konsumen AS (CPSC).

Sementara itu, Samsung mengingatkan kembali kepada pengguna mesin cuci buatannya untuk selalu menghubungkan produk tersebut dengan internet ataupun wifi agar dapat melakukan pembaruan perangkat lunak secara otomatis.