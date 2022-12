Usai Natal, Saham GOTO dan Bukalapak Kompak Anjlok pada Akhir Perdagangan Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua saham sektor teknologi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) pada akhir perdagangan Senin (26/12/20220 kompak ditutup melemah usai libur Natal 2022.

Tercatat, saham GOTO berakhir anjlok di level Rp82 per saham dan saham BUKA merosot di posisi Rp 264 per saham.

Dibandingkan dengan penutupan Jumat (23/12), harga saham GOTO turun 4,65 persen dari Rp 86.

Saham GOTO dibuka sama dengan harga penutupan sehari sebelumnya, tepatnya pada harga Rp 86 per saham.

Mencatatkan harga tertinggi Rp 87 dan harga terendah Rp 81, saham GOTO ditutup turun Rp 4 per saham dalam sehari.

Pada saat penutupan, harga bid Rp 82 per saham. Di lain sisi, harga offer terendah di Rp 83 per saham.

Kalau dihitung sejak 7 hari yang lalu (19 Desember 2022), harga saham GOTO hari ini turun -10.87 % dibanding harga saat itu (Rp 92).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total nilai transaksi saham GOTO mencapai Rp 149,10 miliar, sedangkan volume saham yang ditransaksikan mencapai 17.985.767 lot.

Dengan earning per share (EPS) alias laba bersih per saham Rp -23, maka price to earning ratio (PER) saham ini -3,74 kali. Adapun price to book value-nya (PBV) 0,72 kali.

Dari penutupan Jumat (23/12), harga saham BUKA turun 2,22% dari Rp 270. Saham BUKA dibuka sama dengan harga penutupan sehari sebelumnya, tepatnya pada harga Rp 270 per saham.

Mencatatkan harga tertinggi Rp 270 dan harga terendah Rp 260, saham BUKA ditutup turun Rp 6 per saham dalam sehari.

Pada saat penutupan, harga bid Rp 262 per saham. Di lain sisi, harga offer terendah di Rp 264 per saham.

Jika dihitung sejak 7 hari yang lalu (19 Desember 2022), harga saham BUKA hari ini datar 0.00 % dibanding harga saat itu (Rp 264).

Bila sejak setahun lalu (24 Desember 2021) harga saham BUKA turun -40.27% dari harga saat itu (Rp 442).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total nilai transaksi saham BUKA mencapai Rp 6,20 miliar, sedangkan volume saham yang ditransaksikan mencapai 237.168 lot.

Dengan earning per share (EPS) alias laba bersih per saham Rp 47, maka price to earning ratio (PER) saham ini 5,74 kali. Adapun price to book value-nya (PBV) 1,02 kali. (Bimo Kresnomurti/Kontan)