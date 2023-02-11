Harga Minyak Goreng
Harga Minyak Goreng Terbaru Hari Ini, 11 Februari 2023: Ada Promo Diskon Sania Refil 2 L
Berikut harga minyak goreng terbaru di Indomaret dan Alfamart pada Sabtu (11/2/2023) hari ini.
Penulis:
Farrah Putri Affifah
Editor:
Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Berikut harga minyak goreng terbaru di Indomaret dan Alfamart pada Sabtu (11/2/2023) hari ini.
Beberapa merek minyak goreng di Indomaret dan Alfamart hari ini terpantau mendapatkan potongan harga (diskon).
Misalnya, Sania Minyak Goreng Refill 2 L di Indomaret, sebelumnya Rp 39.900, hari ini diskon menjadi Rp 34.900.
Kemudian Bimoli Minyak Goreng Pouch 1 L di Alfamart, sebelumnya Rp 25.300, hari ini diskon menjadi Rp Rp 21.900.
Selengkapnya, berikut daftar harga minyak goreng di Indomaret dan Alfamart:
Daftar Harga Minyak Goreng di Indomaret
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Berikut daftar harga minyak goreng di Indomaret Sabtu (11/2/2023), yang dikutip dari laman Klik Indomaret:
1. Sovia Minyak Goreng 1 L : Rp 16.700
2. Sovia Minyak Goreng 2 L: Rp 33.000
3. Sania Minyak Goreng Refill 1 L: Rp 17.900
4. Sania Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 34.900
5. Tropical Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 34.900
6. Tropical Minyak Goreng 1 L: Rp 25.900
7. Tropical Minyak Goreng 2 L: Rp 34.900
Sumber: TribunSolo.com
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