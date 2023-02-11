Harga Minyak Goreng

Harga Minyak Goreng Terbaru Hari Ini, 11 Februari 2023: Ada Promo Diskon Sania Refil 2 L

Berikut harga minyak goreng terbaru di Indomaret dan Alfamart pada Sabtu (11/2/2023) hari ini.

Editor: Suci BangunDS
zoom-inlihat foto Harga Minyak Goreng Terbaru Hari Ini, 11 Februari 2023: Ada Promo Diskon Sania Refil 2 L
Kompas.com
Ilustrasi minyak goreng kemasan. Berikut harga minyak goreng terbaru di Indomaret dan Alfamart pada Sabtu (11/2/2023) hari ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut harga minyak goreng terbaru di Indomaret dan Alfamart pada Sabtu (11/2/2023) hari ini.

Beberapa merek minyak goreng di Indomaret dan Alfamart hari ini terpantau mendapatkan potongan harga (diskon).

Misalnya, Sania Minyak Goreng Refill 2 L di Indomaret, sebelumnya Rp 39.900, hari ini diskon menjadi Rp 34.900.

Kemudian Bimoli Minyak Goreng Pouch 1 L di Alfamart, sebelumnya Rp 25.300, hari ini diskon menjadi Rp Rp 21.900.

Selengkapnya, berikut daftar harga minyak goreng di Indomaret dan Alfamart:

Daftar Harga Minyak Goreng di Indomaret

Baca juga: Harga Minyak Goreng Terbaru di Alfamart dan Indomaret: Ada Diskon SunCo, Sania, Sovia, Harumas

Berikut daftar harga minyak goreng di Indomaret Sabtu (11/2/2023), yang dikutip dari laman Klik Indomaret:

1. Sovia Minyak Goreng 1 L : Rp 16.700

2. Sovia Minyak Goreng 2 L: Rp 33.000

3. Sania Minyak Goreng Refill 1 L: Rp 17.900

4. Sania Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 34.900

5. Tropical Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 34.900

6. Tropical Minyak Goreng 1 L: Rp 25.900

7. Tropical Minyak Goreng 2 L: Rp 34.900

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
harga minyak goreng
Sania
Promo
Indomaret
Alfamart
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