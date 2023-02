Cakep! Hari Ini Pasar Saham dan Rupiah Cerah, IHSG Naik 0,60 Persen, Rupiah Jadi Rp 15.168/Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM -- Perdagangan saham dan rupiah pada Selasa (14/2/2023) berakhir cerah.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,60 persen atau 41,71 poin ke 6.941,85, sedangkan rupiah Jisdor hari ini menguat 0,31% ke Rp 15.168 per dolar Amerika Serikat (AS).

Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), delapan indeks sektoral mendukung menghijaunya IHSG.

Sektor kesehatan melesat 1,85%. Sektor energi melaju 1,22%. Sektor transportasi dan logistik melonjak 1,03%.

Sektor infrastruktur menguat 0,77%. Sektor barang baku menguat 0,49%. Sektor teknologi naik 0,32%. Sektor keuangan menguat 0,23%.

Sedangkan tiga sektor berakhir di zona merah saat IHSG naik. Sektor barang perindustrian turun 0,23%. Sektor barang konsumsi nonprimer melemah 0,23%. Sektor properti dan real estat turun 0,21%.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) 4,82%

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) 4,48%

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) 4,23%

Top losers LQ45 terdiri dari:

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) -2,65%

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) -1,83%

PT Bank Jago Tbk (ARTO) -1,74%

Total volume transaksi bursa mencapai 18,95 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 7,96 triliun. Sebanyak 268 saham menguat. Ada 236 saham melemah dan 210 saham flat.

IHSG mengakumulasi kenaikan tipis 0,09% dalam sepekan terakhir. Tapi, penguata IHSG telah mencapai 1,33% sejak awal tahun.

Sementara itu rupiah kompak di seluruh pasar pada hari ini, Selasa (14/2). Kurs rupiah Jisdor hari ini menguat 0,31% ke Rp 15.168 per dolar AS.

Sedangkan kurs rupiah spot menguat 0,25% ke Rp 15.167 per dolar AS dari posisi kemarin Rp 15.205 per dolar AS.