Bisnis Chip Anjlok, Warren Buffett Obral 3,7 Miliar Dolar AS Saham TSMC

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Perusahaan Berkshire Hathaway milik miliarder kondang Warren Buffett memangkas kepemilikan saham perusahaan pembuat chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) sebanyak 86 persen atau senilai 3,7 miliar dolar AS.

Pemangkasan saham tersebut dilakukan raksasa asuransi terbesar di AS usai bisnis penjualan chip mengalami krisis, akibat gangguan pasokan pasar global.

Munculnya krisis produk semikonduktor mulai terjadi setelah dunia dihantam pandemi Covid-19. Pembatasan wilayah yang dilakukan sejumlah negara termasuk China, telah membuat proses pembuatan dan pengiriman bahan baku produk semikonduktor mengalami penundaan di tengah lonjakan inflasi.

Kondisi tersebut makin diperparah dengan adanya pembatasan ekspor chip yang dilakukan AS pada produsen teknologi China, serangkaian tekanan itu lantas membuat pasokan chip besutan TSMC mengalami penurunan.

Hingga TSMC memangkas target pengeluarannya sekitar 10 persen pada tahun 2022 menjadi sekitar 36 miliar dolar AS. Untuk mencegah terjadinya pembengkakan biaya yang berlanjut usai merugi 600 miliar dolar AS selama perdagangan 2022.

"Penurunan bisnis chip yang mengejutkan mendorong Berkshire untuk memangkas seperempat kepemilikan sahamnya pada TSMC, ini praktik investasi jangka panjang sebelum kemerosotan chip terus menambah kerugian pasar saham," kata Tony Huang, wakil presiden di Taishin Securities Investment Advisory Co.

Menurut laporan Bloomberg, Berkshire diketahui memangkas jutaan kepemilikan saham di TSMC tepat setelah tiga bulan perusahaan asuransi itu mengumumkan pembelian saham TSMC dengan memborong saham sebesar 5 miliar dolar AS.

Imbas aksi obral saham yang dilakukan Berkshire, saham TSMC yang diperdagangkan di pasar Wall Street dilaporkan anjlok 3,3 persen pada perdagangan Rabu (15/2/2023).

Selain memangkas saham TSMC, pada Rabu pagi perusahaan konglomerat milik Warren Buffet ini juga mengurangi kepemilikan sahamnya di perusahaan keuangan Bancorp dengan mendivestasikan 91,4 persen saham menjadi 6,7 juta saham.

Serta mengobral kepemilikan saham di BNY Mellon sebanyak 60 persen menjadi 25,1 juta saham. Setelah pekan lalu Berkshire, memangkas beberapa posisi di seluruh portofolio perusahaan yang terdaftar di Amerika Sekuritas, termasuk Chevron, Activision Blizzard, pembuat video game "Call of Duty", dan Kroger.

Lebih lanjut, usai mengobral sejumlah saham, Buffet dikabarkan mulai meningkatkan kepemilikan sahamnya di produsen iPhone Apple Inc dengan memborong 20,8 juta saham Apple senilai 3,2 miliar dolar AS.

Aksi jual dan borong saham dilakukan Buffet disinyalir sebagai strategi untuk meningkatkan pundi – pundi pemasukan ditengah meningkatnya ancaman inflasi pasar global.