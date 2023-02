Mahasiswa Diajak Bangun Karier Masa Depan di BUMN

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga di kegiatan BUMN Goes To Campus di Kampus Universitas Muhammadiyah Kota Jambi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengajak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi untuk ikut berkontribusi membangun masa depan BUMN.

Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga di kegiatan BUMN Goes To Campus di Kampus Universitas Muhammadiyah Kota Jambi, awal pekan ini.

Arya mengemukakan, Indonesia diprediksi akan menjadi negara yang mendominasi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Hal ini membuat peran BUMN sebagai katalisator pertumbuhan perekonomian Indonesia semakin penting dan memerlukan talenta terbaik bangsa untuk menjalankan transformasi.

“Keberlanjutan kepemimpinan dimulai dari bangku perkuliahan. Karena itu, BUMN memberi peluang anak muda untuk menjadi direktur millenial agar terwujudnya perubahan dan kemajuan perusahaan BUMN” jelas Arya.

Dia menekankan mahasiswa harus memiliki sikap kompetitif untuk bisa melebihi yang lain.

“Kepintaran tidak menjamin sebuah kesuksesan, namun sejalannya harus didukung dengan kemampuan berkomunikasi, memperluas networking, dan management waktu” tegas Arya

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Pegadaian (Persero) Ferdian Timur Satyagraha menyampaikan hal senada.

“Budaya Kerja perlu ditanamkan dengan membangun komunikasi dan pola leadership dua arah yang saling memberi penguatan," ujar Mirza.

Kementerian BUMN saat ini berupaya mendorong lebih banyak lagi kontribusi millennial dalam membangun startup di Indonesia agar terus naik kelas.

Kegiatan BUMN Goes to Campus ini dihadiri Sukana, Koordinator Bidang 1 : Research & Policy FHCI (Forum Human Capital Indonesia). Dia mengatakan, mahasiswa berkesempatan untuk belajar bekerja di perusahaan BUMN melalui program Magenta (Magang Generasi Bertalenta).

“BUMN adalah tempat belajar, bertumbuh dan berkontribusi untuk Indonesia," ujar Sukana.

Sony Rachmadi Purnomo, CEO PT Global Sukses Solusi (RUN System), startup yang bergerak di bidang teknologi pengembangan perencanaan sumber daya perusahaan ERP menjelaskan, perlu mental kuat dan semangat yang tinggi untuk membangun startup.

“Kami memulai usaha dari menumpang ruang kantor, membangun tim dalam segala keterbatasan, dan BUMN berperan besar dalam pengembangan usaha, permodalan hingga membuat kami melaju ke Bursa Efek Indonesia di tahun 2021," ujar Sony.

Kegiatan BUMN Goes to Campus yang juga mendapat apresiasi Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, Dr. Nurdin, SE, ME ini diikuti 8 BUMN terdiri dari PPI, Jasa Raharja, Bulog, Pegadaian, Garuda Indonesia, Damri, PTPN VI dan PNM.