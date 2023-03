Jelang Ramadan, Harga Cabai Merah Keriting hingga Rawit Hijau Mengalami Kenaikan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga cabai hari ini terpantau masih mengalami kenaikan.

Menjelang Ramadan, berbagai jenis cabai belum menunjukkan adanya penurunan harga.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada Rabu (8/3/2023), cabai-cabai ini kompak naik sebesar Rp 50.

Cabai merah besar kini dibanderol Rp 45.800 per kilogram, merah keriting Rp 46.850 per kilogram, dan rawit hijau Rp 48.100 per kilogram.

Ketika tiga jenis cabai tersebut mengalami kenaikan, rawit merah justru turun harganya. Kini, per kilogramnya dibanderol sebesar Rp 67.600 setelah turun Rp 100.

Adapun bila dilihat dari sebarannya di berbagai provinsi Indonesia, harga cabai merah besar termahal ada di Papua, dibanderol Rp 75.400 per kilogram. Termurah ada di Jawa Timur dengan harga Rp 30.450 per kilogram.

Cabai merah keriting termurah ada di Lampung dengan harga Rp 30.650 per kilogram. Termahal ada di Maluku, dibanderol Rp 70.650 per kilogram.

Cabai rawit hijau paling murah ada di Sulawesi Selatan, dibanderol Rp 28.850 per kilogram. Sedangkan untuk yang termahal ada di Kalimantan Utara dengan harga Rp 95 ribu per kilogram.

Cabai rawit merah termurah dapat ditemukan di Sumatera Utara, di mana per kilogramnya dihargai sebesar Rp 31.150. Lalu, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan rawit merah termahal, dibanderol sebesar Rp 91.700 per kilogram.