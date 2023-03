Hotel Santika Pasirkaliki Hadir di Kota Bandung

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Santika Indonesia Hotels & Resorts bekerjasama dengan PT Tridaya Resik Perkasa, menghadirkan Hotel Santika Pasirkaliki di Kota Bandung.

Hotel Santika Pasirkaliki, merupakan hotel ketiga di Bandung yang didirikan Santika Indonesia Hotels dan berlokasi di jantung kota Bandung, Jl. Pasirkaliki No.78.

Pembukaan Hotel Santika Pasirkaliki Bandung, ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Handi Kristendi selaku Direktur dari PT Tridaya Resik Perkasa.

Baca juga: Wajah Baru Kembang Sepatoe Restaurant Bikin Tamu Hotel Santika Premiere Bintaro Lebih Nyaman

Potongan tumpeng kemudian diserahkan kepada Johanes Widjaja selaku Direktur Utama PT Grahawita Santika dan diteruskan kepada Soni Harsono selaku General Manager dari Hotel Santika Pasirkaliki Bandung.

Sementara itu, pemotongan tumpeng disaksikan oleh jajaran Komisaris & Direksi PT Tridaya Resik Perkasa dan juga tamu undangan.

Hotel Santika Pasirkaliki, dihadirkan untuk memberikan pelayanan dari hati khas Indonesia, serta memberikan kemudahan akses untuk menjangkau seluruh area kota Bandung.

Pasalnya, hotel ini hanya berjarak 300 meter dari Stasiun KAI Bandung dan 15 menit dari Bandara Husein Sastranegara. Sehingga, hotel ini cocok untuk dijadikan sebagai akomodasi pilihan utama untuk perjalanan bisnis ataupun liburan bersama keluarga.

Adapun hotel Santika Pasirkaliki memiliki 71 kamar dengan 5 tipe yaitu Deluxe, Deluxe Balcony, Suite, Suite Tatami dan Family Room. Fasilitas lainnya adalah Ambara rooftop restaurant yang menyuguhkan pemandangan kota Bandung dan meeting rooms.

Dalam kesempatan yang sama, hotel ini juga memberikan harga promo menjadi Rp 560.000,-/room/night. Jumlah tersebut sudah termasuk breakfast untuk dua orang.

Untuk diketahui, hotel Santika Pasirkaliki Bandung, merupakan Hotel Santika ke 34 dalam kelompok Hotel Santika berbintang 3 dan merupakan property ke 121 yang diresmikan oleh Santika Indonesia Hotels & Resorts.

Baca juga: Nikmati Buka Puasa Warna-Warni Ramadan Hanya di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta!

Hingga saat ini, property Santika Indonesia Hotels & Resorts telah tersebar di lebih dari 40 kota di Indonesia dengan 7 brand utama: The Samaya dan The Kayana yang tergabung dalam The Royal Collection sebagai boutique villa, The Anvaya berbintang 5, Hotel Santika Premiere berbintang 4, Hotel Santika berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3 dan Amaris Hotel sebagai Smart Hotel.