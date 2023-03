Country Session CII Partnership Summit: Mendag Zulhas Ajak Pelaku Usaha India Tingkatkan Kolaborasi

Mendag Zulkifli Hasan saat memberikan pidato kunci dalam Country Session Indonesia di Confederation of Indian Industry (CII) Partnership Summit 2023 pada Selasa (14/3) di New Delhi yang dihadiri para CEO perusahaan India. Kehadiran Mendag Zulkifli Hasan di acara ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke India selama dua hari, yaitu pada 13—14 Maret 2023.

TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak para pelaku usaha India untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan para pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan perdagangan yang saling menguntungkan.

Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat memberikan pidato kunci dalam Country Session Indonesia di Confederation of Indian Industry (CII) Partnership Summit 2023 pada Selasa (14/3) di New Delhi yang dihadiri para CEO perusahaan India. Kehadiran Mendag Zulkifli Hasan di acara ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke India selama dua hari, yaitu pada 13—14 Maret 2023.

"Saya mengajak kalangan usaha India untuk berkolaborasi dengan mitranya di Indonesia untuk menggarap potensi kerja sama yang saling menguntungkan," ungkap Mendag Zulkifli Hasan. India menempati posisi kelima sebagai mitra dagang strategis bagi Indonesia dengan total perdagangan kedua negara tahun 2022 sebesar 32,71 miliar dolar AS.

Country Session merupakan sesi khusus pembahasan potensi dan peluang kerja sama dengan negara partisipan CII Partnership Summit. Sesi khusus Indonesia ini dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk India, Ina H. Krisnamurti, dan menyajikan paparan dua pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan, yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional tentang perkembangan perundingan dagang Indonesia dan strategi peningkatan ekspor.

"Saya percaya kedua negara dapat memetik manfaat dari semakin kuatnya kemitraan perdagangan dan semakin insentifnya kolaborasi antar pelaku usaha," tambah Mendag Zulkifli Hasan.

Tahun 2022, total perdagangan Indonesia dan India tercatat sebesar 32,71 miliar dolar AS atau naik 55,68 persen tahun sebelumnya sebesar 21,01 miliar dolar AS. Pada 2022, ekspor Indonesia ke India tercatat sebesar USD 23,38 miliar dolar AS sementara impor Indonesia dari India sebesar 9,33 miliar dolar AS. Dengan demikian, Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar 14,05 miliar dolar AS.