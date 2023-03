Indonesia Dorong Seluruh Anggota ASEAN Deklarasikan Net Zero Emission

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai negara yang memegang keketuaan ASEAN tahun ini, Indonesia mendorong seluruh anggota untuk mendeklarasikan net zero emission.

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam acara Opening Ceremony of 2023 ASEAN Energy Chairmanship yang disiarkan secara virtual, Jumat (31/3/2023).

"Kami mendorong seluruh anggota ASEAN untuk mendeklarasikan target net zero emission pada ASEAN Minister On Energy Meeting ke-41 di bulan Agustus 2023," ujar Arifin.

Arifin mengatakan, komitmen bersama negara-negara ASEAN ini akan menjadi dasar roadmap net zero emission ASEAN yang dapat digunakan sebagai rencana aksi serta transisi energi yang adil, terjangkau, handal dan berkelanjutan.

"Dengan prinsip no one left behind sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial serta prioritas masing-masing negara ASEAN," kata Arifin.

Arifin berujar net zero emission dapat dilaksanakan melalui kerja sama dan kolaborasi yang kuat antar negara ASEAN untuk peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara masif.

"Pengembangan teknologi bersih, pembangunan rantai pasok regional yang berkelanjutan, serta mempercepat transfer teknologi, pengetahuan, dan keahlian antar negara ASEAN," ujar Arifin.

Adapun untuk target negara-negara ASEAN, Arifin menjabarkan ada jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk jangka pendek, negara-negara ASEAN menargetkan porsi energi terbarukan pada bauran energi akan mencapai 23 persen dan porsi EBT pada kapasitas pembangkit sebesar 35 persen di tahun 2025 sesuai ASEAN plan of action for energy cooperation.

Dalam jangka menengah, target masing-masing negara ASEAN adalah nationally determined contribution 2030 sesuai target penurunan emisi rumah kaca. Lalu, jangka panjangnya mencapai net zero emission di tahun 2050.