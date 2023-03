Promo JSM Alfamart Spesial Ramadhan, 31 Maret 2023: Diskon Susu Anak, Minyak Goreng, dan Biskuit

TRIBUNNEWS.COM – Daftar promo JSM Alfamart spesial Ramadhan minggu ini, periode 27 Maret hingga 2 April 2023.

Seperti biasanya, promo Jumat Sabtu Minggu (JSM) Alfamart selalu diadakan ketika akhir pekan.

Selama Ramadhan 2023, promo JSM Alfamart didominasi oleh berbagai merk susu formula anak, minyak goreng dan biskuit kaleng.

Adapun susu formula anak, minyak goreng dan biskuit kaleng yang dijual di Alfamart hari ini dibanderol dengan harga yang beragam.

Misalnya susu formula Lactogrow varian Madu atau Vanila 350g yang turun harga dari Rp 58.100 menjadi Rp 53.900.

Untuk harga biskuit kaleng merk Tango di jual Rp 27.900 khusus bagi member Alfamart.

Sementara minyak goreng Camar 2L di bandrol menjadi Rp 32.500 dari harga sebelumnya Rp 39.900.

Harga pada promo JSM Alfamart minggu ini dapat berubah sewaktu-waktu dan berbeda di setiap wilayah.

Katalog JSM Alfamart, Periode 27 Maret hingga 2 April 2023.

- Camar 2L Rp 32.500

- Tropical 2L Rp 35.900

- Bimoli 2L Rp 37.500

- Kecap sedaap Rp 20.000

- Barco 1L Rp 25.900

- Alfa minyak 2L Rp 33.900

- Mie sedaap Rp 13.800/ 5

- Indomie all variant Rp 14.200/ 5

- Mujigae Rp 14.800

- Indofood botol sambal Rp 10.900

- Mie sedaap cup Rp 9.100/ 2

- Lemonilo Rp 15.600/ 2

- Prochiz Rp 10.900

- Kraft Rp 19.900

- Blue band Rp 8.900

- Luwak Rp 10.500

- Quakers Rp 40.900

- Lactogrow Rp 53.900

- Frisian Flag Primagro Rp 77.900

- Dancow Fortigro Coklat Rp 80.500

- S26 Procal Rp 148.900

- Pediasure Rp 309.000

- Chil-Kid Madu 800g Rp 158.400

- Chil-Kid Madu 200g Rp 43.500

- Milo 790g Rp 68.900

- Milo 800g Rp 71.500

- Boneeto 340g Rp 33.900

- Boneeto 685g Rp 67.900

- Anlene Gold Rp 81.900

- Prenagen All Variant Rp 59.900

- Annum All Variant Rp 59.900

- Frisian Flag All Variant Rp 16.900

- Frisian Flag Full Cream Rp 16.500

- Ultra Milk All Variant Rp 12.900

- Indomilk All Variant Rp 17.400

- Indomilk Kental Manis Rp 7.400

- You C100 Rp 13.500

- Sinde Rp12.000

- Minute Maid Rp 4.800

- Hydro Coco 250ml Rp 6.000

- Tresno Joyo Madu Murni Rp 18.500

- CDR Rp 39.800

- Le Mineral Rp 6.400

- Coca Cola/Fanta/Sprite Rp 12.000

- The Kotak Rp 6.500

- Koko Krunch Rp 8.500

- Guribee Rp 7.800

- Chitato Rp 19.900/ 2

- Piattos Rp 8.200

- Cadbury Rp 9.900

- Tango Rp 27.900

- Rebo kuaci Rp 12.400

- Mitatos Rp 8.200

- Mamy Poko RP 62.800

- Merries Rp 58.900

- Mitu Tisu Basah Rp 13.500

- My Baby Rp 16.900

- Minyak Kayu putih Lang Rp 43.400

- Laurier Relax Night 12p Rp 15.500

- Nice Facial tissue Rp 37.900

- Ciptadent Rp 9.900

- Pepsodent Complete Rp 13.500

- Total Care Rp 11.900

- GIV Rp 15.500

- ZEN Rp 18.900

- Biodef Rp 15.900

- Biore Rp 19.900

- Rejoice Rp 19.900

- Makarizo Rp 19.900

- Clear Rp 36.900

- Pantene Rp 32.900

- Royale Rp 15.900

- Vape Rp 29.900

- Harpic Rp 20.900

- Mama lemon Rp 9.500

- So klin Rp 10.900

- Vaseline Rp 23.500

- Kahf Rp 31.900

- Garnier Rp 29.900

- Rinso cair Rp 19.900

- Jaz1 Rp 11.900

- Daia Rp 17.400

Yuk langsung belanja sekarang ke Alfamart terdekat.

Nantikan info menarik lainnya dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan saat berbelanja ya.

Seperti menggunakan masker, jaga jarak dan gunakan hand sanitizer setelah bertransaksi.

Serta bawa sendiri tas belanjaan Anda.

(Tribunnews.com/Namira Yunia Lestanti)