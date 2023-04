Daftar Perusahaan Media di AS yang PHK Karyawan Periode Januari-April 2023, Terbaru Vice Media

Ilustrasi PHK. perusahaan penyiaran dan media digital yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Vice Media Group mengonfirmasi telah membatalkan peluncuran program TV unggulan yakni “Vice News Tonight”pada Kamis (27/4/2023). Vice juga umumkan soal rencana PHK dalam waktu dekat

Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah perusahaan penyiaran dan media digital yang berbasis di Amerika Serikat (AS) melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK.

Berikut ini Tribun telah merangkum sejumlah perusahaan penyiaran dan media digital yang melakukan PHK dari Januari hingga April 2023.

1. Dow Jones Newswires

Dow Jones Newswires, anak usaha dari News Corp yang mencakup outlet berita keuangan Wall Street Journal, mengumumkan PHK terhadap sejumlah karyawan pada Rabu (11/1/2023).

"Beberapa tim telah mengatur ulang sebagian untuk menyelaraskan dengan prioritas kami dan memposisikan kami untuk pertumbuhan lebih lanjut dan posisi tertentu telah dihilangkan,” kata juru bicara Dow Jones Newswires.

Berita tentang PHK di Dow Jones Newswires muncul di tengah rencana pemangkasan karyawan di outlet berita lain, termasuk Washington Post.

Pada Desember 2022, News Corp menunjuk editor Sunday Times Emma Tucker sebagai editor baru Wall Street Journal dan Dow Jones Newswires. Tucker akan memulai peran barunya pada 1 Februari 2023.

2. Vox Media Pangkas 130 Karyawan

Perusahaan media Vox Media Inc, penerbit majalah New York dan media online Vox.com, Eater, serta The Verge, mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 7 persen karyawannya.

Kepala Eksekutif Vox Media Jim Bankoff mengatakan pemangkasan tersebut akan memengaruhi 130 karyawan di banyak tim termasuk editorial.

Dalam memo tersebut, Bankoff memberi tahu staf bahwa PHK itu dilakukan "karena lingkungan ekonomi yang menantang, yang berdampak pada bisnis dan industri media”.

3. News Corp PHK 1.250 Karyawan

Perusahaan media asal AS, News Corp mengumumkan pemangkasan 5 persen staf atau sekitar 1.250 karyawan.