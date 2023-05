Daftar Tarif Listrik Periode April-Juni 2023, Daya 450 VA Bersubsidi Dipatok Sebesar Rp415 Per KwH

TRIBUNNEWS.COM – Tarif tenaga listrik atau tariff adjustment selama periode April sampai Juni 2023 dilaporkan tidak mengalami perubahan.

Hal tersebut disampaikan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penetapan tarif listrik kali ini ditentukan berdasarkan empat parameter ekonomi makro rata-rata di bulan November - Desember 2022 dan Januari 2023

Di antaranya seperti realisasi indikator makro ekonomi (kurs, Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, dan harga patokan batu bara (HPB).

Adapun besaran indikator makro ekonomi seperti realisasi kurs sebesar Rp 15.522,99 per dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 80,90 dolar AS per barel, tingkat inflasi 0,36 persen.

Serta harga Batu Bara Acuan (HBA) sebesar Rp920,41 per kg, sesuai kebijakan DMO yang telah mematok harga Batu Bara dikisaran 70 dolar AS per ton.

Rincian tarif listrik April-Juni 2023

Dilansir dari laman pln.co.id, berikut tarif listrik per 1 April 2023:

Rumah tangga

- Pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) bersubsidi: Rp 415 per kWh.

- Pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh.

- Pelanggan rumah tangga daya 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu): Rp 1.352 per kWh .

- Pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh .

- Pelanggan rumah tangga daya 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh.