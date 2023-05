Menhub Budi: Layanan Transportasi Lancarkan Penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, layanan sarana dan prasarana transportasi berjalan dengan baik selama perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, pelayanan transportasi bagi para tamu negara dan delegasi itu, dapat meninggalkan kesan baik bagi para anggota yang hadir di KTT ASEAN.

"Hal ini juga mendukung ide Presiden Joko Widodo untuk memperkenalkan Labuan Bajo kepada masyarakat dunia. Apa yang sudah kita lakukan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan secara sistematis telah dilakukan dengan baik," kata Menhub Budi, dalam keterangannya, Jumat (12/5/2023).

Menhub Budi mengatakan, pelayanan transportasi di sektor udara dan pengaturan penerbangan baik itu VVIP, VIP, militer, charter, private dan penerbangan reguler telah disiapkan dengan matang.

"Di Bandara Komodo kita menyiapkan sarana dan prasarana, menjaga ketepatan waktu, dan juga memastikan keselamatan dan keamanannya," ucap Menhub.



Kemudian, kata Menhub Budi, kapal KM Sinabung sebagai layanan transportasi laut yang disiapkan menjadi hotel sekaligus akomodasi terapung di Dermaga Pelabuhan Labuan Bajo telah termanfaatkan dengan baik.

"Alhamdulillah rekan-rekan yang menginap di KM Sinabung menyatakan senang, termasuk juga rekan-rekan wartawan. Karena memang suasana dan pemandangannya bagus sekali," kata Menhub.



Selain itu, para nelayan yang biasa berlayar di sekitar dermaga Labuan Bajo, secara kooperatif mengikuti arahan petugas Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut.

Hal tersebut dalam mengatur pergerakan kapal-kapal di sekitar perairan dermaga Labuan Bajo, untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan KTT ASEAN.

Menhub menambahkan, layanan transportasi darat berupa penyediaan mini bus (Hiace) dapat melancarkan mobilitas para tim delegasi, tim pendukung dan juga awak media.

Mini Bus Shuttle ini telah beroperasi sejak 6 hingga 12 Mei 2023, mulai pukul 06.00 WITA hingga 20.00 WITA, untuk mendukung mobilitas para delegasi, tim pendukung dan awak media.

Kendaraan ini secara terjadwal berkeliling ke bandara dan lokasi-lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN serta hotel tempat menginap para delegasi dengan waktu kedatangan 10-15 menit sekali.

"Minibus ini membuat lalu lintas di Labuan Bajo menjadi lebih efisien," ujarnya.

Terakhir, Menhub menegaskan, pelayanan transportasi yang sudah baik ini dapat terus dipertahankan dan menjadi standar pelayanan yang harus dilakukan untuk mendukung kegiatan pertemuan bertaraf internasional selanjutnya.



"Semua insan transportasi secara all out telah bekerja dengan baik dan tidak kenal lelah mempersiapkan ini sejak satu bulan yang lalu. Semoga KTT ASEAN ini memberi arti yang baik bagi kita semua, dan dapat mendukung destinasi wisata Labuan Bajo sebagai The Next Bali," tuturnya.