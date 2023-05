Awal Pekan, Pergerakan Rupiah Melemah di Atas Level Rp14.800 per Dolar AS

Petugas menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Masagung Money Changer, Jakarta Pusat. Laju nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal pekan ini, Senin (15/5/2023) bergerak di zona merah.

TRIBUNNEWS.COM,- Laju nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal pekan ini, Senin (15/5/2023) bergerak di zona merah.

Mengutip Bloomberg, pukul 09.06 WIB, rupiah bergerak ke level Rp 14.807 per dolar AS, melemah 0,38 persen dari penutupan perdagangan akhir pekan lalu di level ke Rp 14.750,5 per dolar AS.

Analis Global Kapital Investama Alwi Assegaf mengatakan, memperkirakan rupiah punya peluang menguat hari ini.

Hal tersebut didukung dari sentimen dalam negeri, yakni neraca perdagangan.

Ia menyebut, neraca perdagangan akan mencatatkan surplus US$ 3,2 miliar sehingga dinilai bisa menjadi dorong terhadap rupiah.

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo juga berpandangan dolar berpotensi melemah hari ini sehingga mendorong penguatan rupiah.

"Akibat indeks sentimen konsumen AS nya turun di bawah perkiraan sebesar 63 dari sebelumnya 63,5, sementara hasil aktualnya ternyata cuma 57,7," jelasnya.

Ia memproyeksikan rupiah akan bergerak pada rentang Rp 14.840 - Rp 14.925. Sementara Alwi memprediksi pada level Rp 14.700 - Rp 14.780 pada hari ini. (Sugeng Adji Soenarso/Kontan)