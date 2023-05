Update Harga Sembako di Jabodetabek, 15 Mei 2023: Daging Ayam Rp35.450, Minyak Curah Rp14.800

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Harga sembako di pekan ini didominasi oleh kenaikan daging ayam mencapai Rp 35.450 per kg, Sedangkan harga minyak goreng curah dibanderol naik jadi Rp 14.800 per liter. Lonjakan harga juga dialami cabai merah, yang kini melesat di kisaran Rp 36.700 per kg, diikuti kenaikan harga bawang putih yang di jual seharga Rp 36.100.