Menkeu Janet Yellen Ungkap Dampak Gagal Bayar Utang Amerika, Resesi Hingga PHK Jumlah Besar

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengungkap potensi negaranya yang akan mengalami bencana keuangan apabila para kongres gagal membayarkan tagihan utangnya.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengungkap potensi negaranya yang akan mengalami bencana keuangan apabila para kongres gagal membayarkan tagihan utangnya.

“Kegagalan negosiasi plafon utang ini akan meruntuhkan fondasi dimana sistem keuangan kita dibangun,” kata Yellen di acara Independent Community Bankers of America Capital Summit.

Ancaman tersebut dilontarkan Yellen setelah kongres AS gagal menaikkan pagu atau batas pinjaman ditengah lonjakan utang yang telah membengkak ke kisaran 31,45 triliun dolar AS per 31 Maret 2023, dikutip dari Reuters.

Baca juga: IMF Sebut Gagal Bayar Utang AS Akan Berdampak Serius Pada Ekonomi Global

Meski gagal bayar utang bukanlah akhir dari segalanya, namun ancaman ini apabila tak ditangani dengan baik maka dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi AS.

Berikut rangkuman dampak apabila AS gagal bayar utang:

1. Lonjakan Suku Bunga

Dampak paling nyata dari munculnya ancaman gagal bayar utang yakni lonjakan suku bunga. Apabila gagal bayar utang benar-benar menimpa AS maka imbal hasil surat utang pemerintah AS bertenor satu bulan akan mengalami aksi jual massal.

Hal ini dilakukan investor untuk menekan pembengkakan kerugian ditengah ancaman krisis. Sayangnya cara tersebut imbas aksi jual masal pada obligasi pemerintah AS memicu ketidakstabilan ekonomi AS.

Tekanan ini yang mendorong bank sentral untuk menggerak naik suku bunga dengan tujuan untuk mencegah lonjakan inflasi ditengah aksi jual masal di pasar obligasi.

2. Bursa Wall Street Runtuh

Yellen menjelaskan ketika gagal bayar terjadi, peringkat kredit Amerika Serikat akan di-downgrade. Hal tersebut tentunya akan membuat Treasury AS tidak lagi dipandang sebagai aset aman atau safe haven.

Imbasnya para investor mulai meninggalkan pasar saham AS hingga kinerja pasar saham AS di Wall Street turun ke peringkat terendah dalam sejarah.

3. Picu Rush Money