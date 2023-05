Harga Telur Membumbung Tinggi, di Luar Jawa Tembus Rp 40.000 per Kg

Pedagang membersihkan telur ayam yang dijual di warungnya di kawasan Jakarta Timur, Kamis (13/4/2023). Harga telur ayam kini terus merangkak naik, bahkan mencapai Rp 40.000 per kilogram di luar Pulau Jawa. TRIBUNNEWS/JEPRIMA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga telur ayam terus merangkak naik belakangan ini dan tembus hingga Rp 40.000 per kilogram di luar Pulau Jawa.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) seperti dikutip Kompas.com menyatakan, saat ini harga telur ayam bahkan mencapai Rp 40.000 per kilogram.

"(Harga di) Jabodetabek di kisaran Rp 31.000-Rp 34.000 per kilogram, di luar Pulau Jawa atau wilayah timur Rp 38.000 per kilogram, bahkan lebih dari Rp 40.000 per kilogram," ungkap Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).

Menurutnya, harga telur yang mengalami kenaikan sejak beberapa minggu terakhir disebabkan dua hal, yakni faktor produksi dan proses distribusi.

Pada faktor produksi, harga telur saat ini turut dipengaruhi oleh harga pakan yang tinggi. Lalu pada proses distribusi, terjadi ketidaksesuaian distribusi.

Reynaldi menuturkan, proses distribusi tidak dilakukan sesuai dengan kebiasaan.

Biasanya, telur ayam di distribusikan ke pasar, tetapi banyak pihak yang justru melakukan pendistribusian di luar pasar atau memenuhi permintaan di luar pasar.

"Sehingga supply (pasokan) dan demand (permintaan) di pasar terganggu dan menyebabkan harga terus merangkak naik," kata dia.

Dia mengatakan, hingga saat ini tidak terdapat upaya dari pemangku kebijakan untuk melakukan penurunan harga telur. Dia berharap kedua penyebab kenaikan harga telur ayam tersebut bisa segera ditangani.

"Kami berharap agar pemerintah dapat melakukan upaya dan antisipasi agar kenaikan harga telur tidak terus naik," ungkap Reynaldi.

Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), per hari ini Kamis (18/5/2023), harga rata-rata telur ayam secara nasional sebesar Rp 30.170 per kilogram. Pada DKI Jakarta, harga rata-rata telur ayam sebesar Rp 29.980 per kilogram.

Tertinggi di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat yang mencapai Rp 30.000 per kilogram, sedangkan di Jakarta Selatan sebesar Rp 28.000 per kilogram.

Sementara di luar Pulau Jawa, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) rata-rata harga telur ayam tercatat sebesar Rp 32.170 per kilogram.

Pada beberapa wilayah NTT, terantau harga telur ayam mencapai Rp 40.000 per kilogram di Kabupaten Rote Ndao, sedangkan di Kabupaten Alor dan Kabupaten Timor Tengah Selatan mencapai Rp 45.000 per kilogram.

