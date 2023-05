Hingga Akhir Tahun 2023, Mamikos Targetkan Mengelola 30 Ribu Kamar Kos

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga saat ini Mamikos, penyedia layanan pengelolaan dan sewa kos hunian sementara secara digital menggandeng lebih dari 250 ribu properti kos, dengan 7 juta pencari kos setiap bulannya.

Untuk layanan Singgahsini, Mamikos telah menggandeng lebih dari 1.000 pemilik kos dengan 14.000 kamar pengelolaan.

"Kami menargetkan untuk Singahsini bisa mengelola 30 ribu kamar kos atau naik dua kali lipat," kata Co-founder dan CEO Mamikos, Maria Regina Anggit kepada Tribunnews.com di sela-sela gathering tatap muka bersama mitra mamikos di Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Komunitas Mamikos memiliki 1.000 anggota yang tergabung dalam grup WhatsApps dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dikatakan, sepanjang kuartal pertama tahun 2023, Mamikos berhasil meningkatkan produktivitas dan permintaan akan kebutuhan hunian dan mengalami kenaikan sekitar 21 persen setiap bulan.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Mereda, Tren Industri Properti di Tanah Air Kian Menggeliat

Anggit mengatakan, untuk kuartal kedua ini pihaknya ekspansi lagi dari segi listing properti kos, menambah jangkauan lokasi, hingga menyediakan layanan pendukung, seperti perawatan kos (MamiService), shortstay, financing, renovasi kos, hingga smart-kost yang merupakan bagian dari manajemen properti pintar berteknologi smart-key.

“Kuartal kedua itu kan kuartal yang paling penting di seasonality kos-kosan apalagi daerah-daerah dekat kampus itu trennya pasti akan naik, bisa dua kali lipat sehingga memperkuat tiga produk yakni listing, kedua booking dan ketiga property management.

Mitra Mamikos terbanyak berada di wilayah Jabodetabek lalu provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Timur yakni di Surabaya dan Malang.

Mamikos, kata Anggit berkomitmen menjadi patner bisnis di industri kos dengan terus meningkatkan kualitas, pengalaman pengguna aplikasi Mamikos, mengoptimalkan pemenuhan okupansi melalui listing, marketing dan iklan yang efektif serta membantu pengelolaan kos yang mudah dan praktis.

Ditambahkan Anggit, tahun 2023 ini, pihaknya juga telah mengumumkan layanan pendukung mulai dari perawatan kos (MamiService), Shortstay, Financing, renovasi kos hingga smart-kost yang merupakan bagian dari manajemen properti pintar.

Mamikos memiliki fokus layanan unggulan di tahun ini, seperti optimasi listing yang terdiri dari fair and quality-based rank dan pro-photo and video dan produk yang terdiri dari special section (misalnya pet-friendly kos) dan new inventories atau inventori baru.