Harga Pangan, 22 Mei 2023: Cabai Rawit Masih Tinggi Melonjak Rp44.250, Telur Ayam Tembus Rp31.000

TRIBUNNEWS/JEPRIMA

Per Senin (22/5/2023), cabai rawit merah dipatok lebih mahal, tembus mencapai Rp 44.250 per kg. Sementara cabai merah besar di baderol dikisaran Rp 41.000 per kg. Sejumlah bahan kebutuhan pangan lainnya juga ikut melonjak. Seperti telur ayam yang dipatok naik menjadi Rp 31.000 per kg.