Aplikasi Pintu Jadikan Keamanan Data Pelanggan Prioritas Utama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di era industri yang serba digital saat ini, data memiliki peranan penting bagi sebuah perusahaan karena berperan penting agar bisa melakukan banyak hal dari mulai melakukan riset hingga menentukan strategi agar dapat membuat keputusan bisnis yang terukur dan tepat.

Lead Data Analyst Pintu Natasha Ashley Wijaya mengatakan, data mampu memberikan impact yang sangat besar apalagi Pintu sendiri yang bergerak di industri kripto yang seluruh aktivitasnya pasti berhubungan dengan data mulai transaksi jual beli, sampai melakukan analisis pasar, semuanya menggunakan data.

"Kami adalah data-driven company, karena data memiliki manfaat yang sangat luas menyangkut ke semua divisi dari mulai marketing, product, strategy, finance, hingga bicara soal keamanan,” kata Natashga saat membagikan pengalamannya di acara Tech in Asia Product Development Conference (TIA PDC) 2023 bertemakan, Data Analytics and Market Research: How to Harness Insights to Drive Business Growth di Jakarta belum lama ini.

Dari segi keamanan siber di Indonesia, berdasarkan data dari National Cyber Security Index (NCSI) per April 2023, Indonesia menempati urutan 47 dari 175 negara soal indeks keamanan siber.

“Dalam komitmen kami untuk melindungi data pengguna, Pintu memiliki Cybersecurity team yang berdedikasi tinggi dan bertindak sangat cepat. Salah satu upaya untuk mencegah kebocoran data adalah kami menerapkan sistem keamanan bertingkat mencakup autentikasi multi-faktor (MFA) termasuk di dalamnya One Time Password (OTP), autentikasi biometrik, dan opsi authenticator.

"Selain itu PINTU memiliki ISO/IEC 27001:2013 & ISO/IEC 27017: 2015 terkait keamanan siber yang telah memiliki lisensi dari Bappebti,” ujar Natasha.

PIntu juga menggunakan enkripsi yang kuat dan menerapkan kebijakan akses yang khusus untuk melakukan transfer dan menyimpan data dalam sistem kami guna mencegah adanya kebocoran informasi.