BBM Pertamina Resmi Turun Harga, Per 1 Juni 2023 Pertamax Jadi Rp12.500 Dexlite Dibanderol Rp12.650

Per 1 Juni 2023 Pertamax, Dexlite, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex resmi turun harga

TRIBUNNEWS.COM – PT Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga pada beberapa jenis BBM, Kamis (1/6/2023).

Melalui laman mypertamina.id, per 1 Juni 2023 PT Pertamina menyatakan bahwa sejumlah BBM non subsidi resmi mengalami penurunan harga.

Di antaranya BBM jenis Pertamax dan Dexlite.

Di mana Pertamax kini dibanderol lebih murah jadi Rp 12.500 per liter, turun tajam dari harga sebelumnya Rp 13.300 per liter.

Sementara harga Dexlite turun Rp 1.050 per liter dari harga sebelumnya Rp 13.700 per liter kini dipatok menjadi Rp 12.650 per liter.

Adapun penyesuaian yang dilakukan Pertamina, juga membuat harga BBM jenis Pertamax Turbo mengalami penurunan sebanyak Rp 1.400.

Menjadi Rp13.600 per liter dari harga sebelumnya Pertamax Turbo dibanderol di kisaran Rp 15.000 per liter.

Tak hanya itu, menyusul yang lainnya BBM jenis Pertamina Dex (Pertadex) juga ikut terseret turun.

Dari harga awal dipatok Rp 14.600 per liter, kini turun menjadi Rp 13.250 per liter.

Semua perubahan tersebut berlaku khusus untuk wilayah Aceh, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

Serta wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU.

Sementara itu, untuk harga BBM jenis subsidi Pertalite dan Pertamax tidak mengalami perubahan.

Kedua jenis BBM ini stabil dengan masing – masing berada di kisaran harga Rp 10.000 dan Rp 13.300 per liter