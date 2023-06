Tarif Listrik PLN Terbaru Bulan Juni 2023, Ini Daftarnya

TRIBUNNEWS.COM – Inilah rincian tarif dasar listrik PLN per kWh terbaru pada Juni 2023.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik per 1 April 2023 tidak mengalami perubahan.

Tidak adanya kenaikan tarif listrik atau tariff adjustment berlaku hingga akhir Juni 2023.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN berkomitmen untuk bisa memasok listrik andal untuk mendorong perekonomian nasional.

Apalagi, listrik yang andal merupakan jantung perekonomian nasional yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan juga mendorong daya saing industri.

"Listrik adalah jantung perekonomian nasional. Oleh karena itu, PLN siap menjaga pasokan listrik tetap andal dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya, seperti dikutip dari laman resmi PLN.

Baca juga: Masih Ada Daerah Belum Tersentuh Listrik, PLN Janji 2024 Sudah 100 Persen Semua Desa Terlistriki

Parameter Penetapan Tarif Listrik

Menurut Darmawan, penetapan tarif listrik periode triwulan II tahun 2023 ditentukan oleh realisasi parameter ekonomi makro rata-rata pada November-Desember 2022 dan Januari 2023.

Penetapan tarif turut mengacu realisasi kurs sebesar Rp 15.522,99 per dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 80,90 dolar AS per barel, dan tingkat inflasi sebesar 0,36 persen.

Tak hanya itu, penetapan juga ditentukan oleh Harga Batu Bara Acuan (HBA) sebesar Rp 920,41 per kilogram sesuai kebijakan DMO batu bara senilai 70 dolar AS per ton.

Rincian Tarif Listrik

Dikutip dari laman resmi PLN, berikut rincian tarif listrik per Juni 2023:

1. Rumah Tangga

Besaran tarif tenaga listrik per April 2023 hingga Juni 2023 untuk sektor rumah tangga, yakni: