Update Harga Pangan 14 Juni 2023: Cabai Rawit, Minyak Goreng, hingga Telur Ayam Terpantau Turun

Tribun Jabar/GANI KURNIAWAN

Harga pangan Rabu (14/6/20230), cabai rawit hijau hari ini anjlok menjadi Rp 38.700 per kg. Cabai merah keriting turun Rp 42.000, minyak goreng harganya amblas jadi Rp 20.050 per liter. Sementara telur ayam merosot menjadi Rp 31.750 per kg.Berikut update harga pangan 14 Juni 2023 selengkapnya.