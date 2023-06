Update Harga Pangan 17 Juni 2023: Harga Bawang Merah, Bawang Putih hingga Daging Sapi Naik

Tribun Jabar/GANI KURNIAWAN

Harga pangan dilaporkan naik, seperti harga bawang merah dipatok menjadi Rp 40.550 per kg. Sementara bahan bawang putih meroket dikisaran harga Rp 39.450 per kg. Diikuti lonjakan harga pada daging sapi yang harganya naik menjadi Rp 138.700 per kg