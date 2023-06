Bawang Putih Anjlok Rp 39.300, Cabai Keriting Jadi Rp 40.800, Ini Update Harga Pangan 20 Juni 2023

Tribun Jabar/GANI KURNIAWAN

Harga bawang putih pada perdagangan Selasa (20/6/2023) anjlok menjadi Rp 39.300 per kg. Sementara cabai merah keriting kini dipatok lebih murah menjadi Rp 40.800 per kg. Diikuti penurunan harga pada komoditas cabai rawit merah yang di jual Rp 43.450 per kg