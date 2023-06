BUMN Sosialisasikan Lingkungan Kerja yang Inklusif

Sosialisasi kegiatan Srikandi BUMN Goes to Campus ke Universitas Sumatera Utara.

Laporan Wartawan Tribunnews, Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian BUMN menargetkan kaum hawa meningkat kontribusinya pada jajaran manajemen BUMN. Winarsih Budiriani, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Peruri mengatakan menteri BUMN menargetkan 25 persen jajaran Direksi BUMN adalah perempuan.

Sedangkan 10 persennya dari kalangan anak muda.

Salah satu langkah mewujudkan arahan Menteri BUMN, Peruri turut mendorong peranan wanita untuk berkontribusi secara optimal dan mendapatkan posisi jabatan manajerial.

“Sejauh ini Peruri memiliki jumlah best talent wanita sebanyak 44 persen dalam posisi Kepala Divisi dan 29 persen untuk posisi Kepala Departemen,” terang Winarsih saat sosialisasi kegiatan Srikandi BUMN Goes to Campus ke Universitas Sumatera Utara untuk berbagi informasi dan pengalaman menarik bekerja di BUMN.

Keberhasilan tersebut, jelas Winarsih akan terus ditularkan ke lingkungan lain dan para generasi penerus denga menggelar sosialisasi.

Ia menjelaskan, suasana yang kondusif dengan budaya yang inklusif tanpa memandang gender sangat dibutuhkan, agar kinerja karyawan meningkat.

Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani mengatakan bahwa kegiatan Srikandi Goes to Campus adalah program yang digagas Kementerian BUMN untuk mensosialisasikan lingkungan kerja BUMN yang inklusif bagi siapa saja tanpa memandang gender ataupun latar belakang lainnya.

“Di sini kami mengajak mahasiswa-mahasiswi USU untuk belajar, bertumbuh dan berkontribusi bersama BUMN untuk memberikan kontribusi positif untuk negara,” ujar Gandung.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Peruri juga telah menerapkan Respectful Workplace Policy untuk mencegah adanya diskriminasi, kekerasan, pelecehan di lingkungan kerja.

Dia berharap mahasiswa USU termotivasi dan memiliki keinginan untuk melanjutkan karir di BUMN.

