BCA Ciptakan Lingkungan Kerja Adaptif Hadapi Tantangan Industri Perbankan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjawab tantangan dunia kerja yang dinamis khususnya di industri perbankan.

Direktur BCA Lianawaty Suwono mengatakan, perseroan selalu memberikan kesempatan yang setara bagi setiap Insan dalam menciptakan kolaborasi teamwork untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

“Kami selalu menanamkan semangat kerja One BCA yang menerapkan semangat ‘One Goal, One Soul, One Joy’ untuk menumbuhkan produktivitas karyawan dalam rasa kekeluargaan erat, dan yang pasti, kami ingin menjadikan BCA sebagai tempat bekerja pilihan yang senantiasa menyediakan ruang bagi talenta-talenta potensial untuk berkembang,” urai Lianawaty dalam keterangannya dikutip Jumat (2/6/2023).

BCA menyadari bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan aset berharga yang harus dijaga kualitasnya.

Lingkungan kerja yang positif akan memberikan dampak positif bagi kepuasan karyawan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BCA memiliki Employer Value Proposition (EVP) yaitu Friendly Environment (lingkungan yang ramah) dan Continuous Improvement (perkembangan terus menerus).



Selain itu, melihat adanya perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis, selain perubahan perilaku individu, BCA merespons dengan menyiapkan sejumlah inovasi dan terobosan baru demi menciptakan lingkungan kerja yang makin adaptif, nyaman, dan kolaboratif.

Salah satunya dengan menyediakan meja-meja panjang di ruang kerja untuk mendukung kolaborasi antaranggota tim; serta mempersiapkan otomasi yang memungkinkan karyawan untuk lebih fokus menyelesaikan hal-hal yang lebih strategis.

Sebagai hasil budaya kerja itu, BCA pun diganjar penghargaan sebagai “Best Companies to Work for in Asia” serta penghargaan “We Care” dalam HR Asia Awards dari Business Media International (BMI).



Perusahaan menyediakan berbagai fasilitas dan komunitas sebagai wadah bagi perkembangan karyawan, baik dari sisi hard skill maupun soft skill.

Program training di BCA dapat dilakukan secara online maupun offline, bahkan memiliki pusat pelatihan khusus, yakni BCA Learning Institute, Sentul, Bogor.



Executive Vice President (EVP) Human Capital Management BCA, Rudi Lim menambahkan, perseroan terus berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi keluarga besar BCA maupun masyarakat luas.

“BCA senantiasa menghadirkan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif bagi segenap karyawan karena kami percaya kenyamanan dan kepuasan mereka dalam bekerja akan berdampak pada pelayanan nasabah serta reputasi dan kapabilitas perusahaan. Oleh karena itu, kami selalu menyediakan fasilitas yang dapat mendukung hal tersebut,” tukasnya.