Harga Cabai Turun per 11 Juli 2023: Rawit Merah Dijual Rp46.450, Cabai Keriting Jadi Rp48.850

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Pada perdagangan Selasa (11/7/2023), cabai rawit merah dipatok turun menjadi Rp 46.450 per kg. Sementara cabai rawit hijau anjlok Rp 41.200 per Kg, cabai merah besar dibanderol Rp 48.650 per kg, cabai keriting turun jadi Rp 48.850 per kg.