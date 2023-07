Menguat 78,5 Poin, Rupiah Ditutup Masuk Level Rp 15.000 Per Dolar AS

Petugas melayani pengunjung bertransaksi pada gerai penukaran mata uang asing di Masagung Money Changer, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdasarkan data Bloomberg pada hari ini, Rabu (12/7/2023), ditutup menguat 78,5 poin atau 0,52 persen ke Rp 15.074 per dolar AS. TRIBUNNEWS/JEPRIMA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg pada hari ini, Rabu (12/7/2023), ditutup menguat 78,5 poin atau 0,52 persen ke Rp 15.074 per dolar AS.

Sedangkan pada siang tadi sekira pukul 12.10, rupiah terhadap dolar AS semakin unggul dengan melesat 62 poin atau 0,41 persen ke Rp 15.091 per dolar AS.

Berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah ditutup berada pada posisi Rp 15.075 per dolar AS dengan kisaran harian Rp 15.049 per dolar AS hingga Rp 15.160 per dolar AS.

Posisi mata uang Garuda tersebut menguat dibanding kemarin di level Rp 15.134 per dolar AS alias sore ini ditutup naik 59 poin atau 0,38 persen.

Sementara, rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada level Rp 15.084 per dolar AS.

Berdasarkan RTI, rupiah menguat 0,46 persen terhadap dolar Australia ke level Rp 10.097, serta menguat 0,1 persen terhadap yuan China ke level Rp 2.099.

Rupiah juga menguat 0,34 persen terhadap euro ke level Rp 16.643, dan menguat 0,43 persen terhadap poundsterling ke level Rp 19.529.