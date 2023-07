Peruri Jalankan 4 Strategi Ini untuk Atasi Kesenjangan Kemampuan SDM Karyawan

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kesenjangan kemampuan (skill) sumber daya manusia (SDM) karyawan menjadi tantangan serius perusahaan dalam mengembangkan strategi bisnis jangka panjang. Karenanya, perusahaan akan berupaya serius menekan gap atau kesenjangan tersebut melalui berbagai cara.

Direktur SDM dan Teknologi Informasi Peruri Gandung Anggoro Murdani mengatakan, perusahaannya menjalankan empat strategi pengembangan SDM untuk menekan kesenjangan kemampuan mereka.

Pertama, Reorienting Workforce Strategy & Planning untuk mengatasi kesenjangan keterampilan karyawan dengan menyusun direktori kompetensi hard/soft/managerial skill, upskilling dan reskilling karyawan dengan solusi teknologi/digital serta digital talent mapping & development untuk memasuki bisnis baru.

Kedua, Developing High-Performance Culture untuk menyelaraskan kinerja dan penghargaan dengan kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi melalui penerapan performance-based reward, penyelenggaraan innovation awards dan penentuan best employee atau karyawan terbaik.

Ketiga, Prioritizing People Experience, yaitu memunculkan cara kerja baru pasca pandemi dalam hal working arrangement dan penerapan flexitime, mendukung employee well-being dengan targeted programs (physical, social, finance, and mental well-being), serta menciptakan lingkungan kerja dengan budaya saling menghargai melalui penerapan Respectful Workplace Policy.

Keempat Investing in Technology and Transformation untuk meningkatkan aspek keandalan teknologi dalam manajemen SDM, melalui pembentukan beberapa aplikasi internal, serta upskilling dan reskilling dalam bidang baru seperti AI & Machine learning, Cloud Computing, Data Science & Analytics, Digital Supply Chain, Software Development dan lain sebagainya.

“Pengembangan SDM dan Teknologi Informasi yang baik sejatinya akan memberikan dampak positif kepada seluruh perusahaan pada proses pertumbuhan ekonomi secara terus menerus dan berkesinambungan.

Terlebih lagi, karyawan merupakan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan yang perlu dikelola dengan baik,” ucap Gandung seperti keterangan tertulis yang dikutip Rabu, 12 Juli 2023.

Upaya meningkatkan kemampuan SDM karyawan yang dilakukan Peruri ini dinilai berhasil demi menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan.

Hal ini membawa Peruri meraih beberapa penghargaan di Human Capital on Resilience Excellence Award 2023 berupa penghargaan bintang lima untuk kategori The Most Innovative HC, The Best HR in Crisis Management and Recovery dan The Most Resilience Company.

Selain itu, Direktur SDM danTeknologi dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani juga berhasil meraih predikat The Best Leadership Development Focus on HC.

Menurut Gandung, penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Peruri terhadap investasi jangka panjang dalam pengembangan SDM. “Kami percaya bahwa kunci kesuksesan perusahaan terletak pada kualitas dan komitmen karyawan.

Melalui pendekatan yang berfokus pada karyawan, kami bertujuan untuk terus memberikan lingkungan kerja yang positif dan memberdayakan setiap individu di dalam perusahaan,” ujarnya.