Senin Pagi, Rupiah Bergerak Dekati Rp 15.000 Per Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke Rp 14.995 per dolar AS berdasarkan data Bloomberg pagi ini, Senin (17/7/2023).

Hingga pukul 10.20, pergerakan mata uang Garuda mendekati level psikologis Rp 15.000 per dolar AS, yakni di Rp 14.996 per dolar AS atau turun hingga 38 poin atau 0,25 persen dibanding kemarin di Rp 14.958 per dolar AS.

Rupiah pagi ini bergerak di rentang Rp 14.995 per dolar AS sampai Rp 15.011 per dolar AS.

Berdasarkan data Yahoo Finance, kurs rupiah dibuka berada pada posisi Rp 14.954 per dolar AS dengan rentang harian Rp 14.940 per dolar AS hingga Rp 15.007 per dolar AS.

Kemudian memasuki pukul 10.20, pergerakan rupiah bergerak mendekati Rp 15.000 per dolar AS, di mana turun 41 poin atau 0,27 persen ke level Rp 14.995 per dolar AS.

Sementara, rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada level Rp 14.945 per dolar AS.